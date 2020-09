SUZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--CStone Pharmaceuticals (“CStone“, HKEX: 2616)] en Pfizer Investment Co. Ltd. (“Pfizer Investment“) en Pfizer Corporation Hong Kong Limited (“Pfizer Hong Kong“) (beide die dochterondernemingen zijn van Pfizer Inc. (NYSE: PFE)) kondigde vandaag de vorming aan van een strategische samenwerking die een $ 200 miljoen aandeleninvestering door Pfizer Hong Kong in CStone omvat, een samenwerking tussen CStone en Pfizer Investment voor de ontwikkeling en commercialisering van CStone’s sugemalimab ( CS1001, PD-L1-antilichaam) op het vasteland van China, en een raamwerk tussen CStone en Pfizer Investment om extra oncologische activa op de markt van Groot-China te brengen.

