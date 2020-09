SUZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--CStone Pharmaceuticals (" CStone", HKEX: 2616)], Pfizer Investment Co. Ltd. (" Pfizer Investment") y Pfizer Corporation Hong Kong Limited (" Pfizer Hong Kong") (ambas filiales de Pfizer Inc. (NYSE: PFE)) han anunciado hoy la formación de una colaboración estratégica que abarca una inversión de capital de 200 millones de dólares por parte de Pfizer Hong Kong en CStone. Esta colaboración entre CStone y Pfizer Investment desarrollará y comerciliazará sugemalimab (CS1001, anticuerpo PD-L1) de CStone en China continental y creará un acuerdo marco entre CStone y Pfizer Investment para aportar activos oncológicos adicionales al mercado de la Gran China.

