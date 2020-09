CStone et Pfizer s'engagent dans une collaboration stratégique pour faire face aux besoins oncologiques en Chine

SUZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--CStone Pharmaceuticals (“CStone”, HKEX: 2616)] et Pfizer Investment Co. Ltd. ("Pfizer Investment") et Pfizer Corporation Hong Kong Limited ("Pfizer Hong Kong") (toutes deux filiales de Pfizer Inc. (NYSE : PFE)) ont annoncé aujourd'hui la création d'une alliance stratégique qui comprend une prise de participation de 200 millions de dollars de Pfizer Hong Kong dans CStone, une collaboration entre CStone et Pfizer Investment pour le développement et la commercialisation du sugemalimab de CStone (CS1001, anticorps PD-L1) en Chine continentale, et un cadre entre CStone et Pfizer Investment pour l'apport d'actifs supplémentaires en oncologie sur le marché de la Grande Chine.

Cette collaboration prévoit un financement pour soutenir le développement par CStone du sugemalimab, un anticorps PD-L1 potentiellement le meilleur de sa catégorie, qui est en cours de développement pour des indications de cancer à forte incidence en Chine, notamment les cancers du poumon, de l'estomac et de l'œsophage. Pfizer va concéder une licence et diriger exclusivement la commercialisation du sugemalimab en Chine, en exploitant ses capacités de pointe pour aider les médecins et les patients d'un éventail beaucoup plus large de régions à accéder plus facilement à ce traitement. Cette collaboration permet à CStone et à Pfizer de développer et de commercialiser des produits oncologiques supplémentaires pour le marché de la Grande Chine.

"L'investissement de Pfizer dans CStone est une déclaration de sa confiance dans le potentiel de notre traitement anti-PD-L1 et la reconnaissance de nos capacités de recherche et de développement", a déclaré Frank Jiang, DM, PhD, président et directeur général de CStone. "En joignant nos forces à celles de Pfizer et en tirant parti de son infrastructure de commercialisation, nous ferons en sorte que les patients d'un nombre très étendu de marchés en Chine aient un accès plus rapide à notre traitement anti-PD-L1 hautement différencié. En outre, nous avons avancé dans notre transformation en une société biopharmaceutique à part entière en forgeant une collaboration qui nous permettra d'accélérer le développement et la commercialisation de thérapies innovantes au niveau mondial pour les patients chinois".

"Notre entreprise a une longue et brillante histoire de mise à disposition de médicaments innovants aux patients en Chine", a déclaré Pierre Gaudreault, président ad interim de Pfizer Biopharmaceuticals Group China. "Cette collaboration avec CStone s'appuie sur cette histoire en aidant à développer un traitement PD-L1 potentiel, le meilleur de sa catégorie, que nous pourrons commercialiser dès son approbation. Elle favorise également notre collaboration avec un partenaire qui dispose de capacités de développement clinique exceptionnelles qui peuvent nous aider à répondre au besoin manifeste de nouveaux traitements oncologiques en Chine".

Principaux éléments et conditions financières de la collaboration

Pfizer obtient les droits exclusifs de commercialisation du sugemalimab en Chine continentale, tandis que CStone continue à diriger le développement clinique et la stratégie réglementaire pour cinq indications choisies.

CStone a le droit de recevoir jusqu'à 280 millions de dollars en paiements d'étape pour le sugemalimab et des redevances supplémentaires échelonnées.

CStone conserve tous les droits de développement et de commercialisation du sugemalimab en dehors de la Chine continentale.

Pfizer investira 200 millions de dollars, soit 115 928 803 actions de CStone au prix de 1,725 dollars US par action (environ 13,37 dollars HK par action). Suite à son investissement, Pfizer détiendra une participation de 9,90 % dans CStone.

CStone et Pfizer sélectionneront ensemble les actifs oncologiques en phase avancée (post-preuve de concept) en vue d'un co-développement sur le marché de la Grande Chine. Ces actifs peuvent provenir soit du pipeline de Pfizer, soit de licences conjointes.

CStone et Pfizer peuvent conclure des accords de licence communs pour des actifs oncologiques supplémentaires destinés au marché de la Grande Chine.

La transaction a reçu les approbations internes nécessaires des deux sociétés. La clôture de la transaction n'est pas soumise à l'approbation des actionnaires de CStone.

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de CStone, et Cooley LLP a servi de conseiller juridique. Clifford Chance LLP a été le conseiller juridique de Pfizer.

Informations sur la présentation aux investisseurs

CStone présentera un webcast en direct à 11h00 (heure de Hong Kong) le 30 septembre 2020. Vous trouverez les informations d'accès ci-dessous.

Toutes autres régions : https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1380037&tp_key=735ccdf3e4

Chine continentale : https://event.gmwebcasts.cn/starthere.jsp?ei=1380037&tp_key=735ccdf3e4

Mot de passe (sensible à la casse) : CStone

À propos de Sugemalimab

Le sugemalimab est un anticorps monoclonal anti-PD-L1 découvert par CStone. Autorisé par une société basée aux États-Unis, Ligand Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : LGND), le sugemalimab est développé à l'aide de la plateforme d'animaux transgéniques OmniRat®, qui peut générer des anticorps entièrement humains en une seule étape. En tant qu'anticorps monoclonal anti-PD-L1 entièrement humain, le sugemalimab reflète l'anticorps humain naturel de l'immunoglobuline 4 de type G ("IgG4"), qui peut réduire le risque d'immunogénicité et de toxicité chez les patients, ce qui constitue un avantage potentiellement unique par rapport à des médicaments similaires.

Le sugemalimab a terminé une étude de Phase I à doses croissantes en Chine. Au cours des Phases 1a et 1b de l'étude, le sugemalimab a montré une activité antitumorale dans plusieurs types de tumeurs et a été bien toléré.

Actuellement, le sugemalimab fait l'objet d'un certain nombre d'essais cliniques en cours. Outre une étude de transition de Phase I aux États-Unis, les programmes cliniques en Chine comprennent une étude multi-bras de Phase Ib pour plusieurs types de tumeurs, une étude d'enregistrement de Phase II pour le lymphome et quatre études d'enregistrement de Phase III, respectivement pour le cancer du poumon non à petites cellules de stade III/IV, le cancer gastrique et le cancer de l'œsophage.

À propos de CStone

CStone est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments innovants en immuno-oncologie et de précision pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer en Chine et dans le monde. Créée fin 2015, CStone a réuni une équipe de direction de classe mondiale possédant une vaste expérience dans le développement de médicaments innovants, la recherche clinique et la commercialisation. Avec un accent stratégique sur les thérapies combinées immuno-oncologiques, la société a constitué un pipeline de 15 médicaments candidats axés sur l'oncologie, dont cinq candidats en phase avancée qui en sont à des essais pivots ou à des stades d'enregistrement. Grâce à une équipe expérimentée, un riche pipeline, un modèle commercial solide axé sur le développement clinique et un financement substantiel, CStone a pour ambition de devenir une société biopharmaceutique chinoise de premier plan reconnue mondialement en proposant des thérapies oncologiques innovantes aux patients souffrant de cancer dans le monde entier. Pour plus d'informations sur CStone, veuillez consulter le site : www.cstonepharma.com.

À propos de Pfizer : des progrès considérables qui transforment la vie des patients

Chez Pfizer, nous appliquons la science et nos ressources mondiales pour offrir aux patients des thérapies qui prolongent et améliorent considérablement leur vie. Nous nous efforçons d'établir la norme de qualité, de sécurité et de valeur dans la recherche, le développement et la fabrication de produits de soins de santé, y compris des médicaments et des vaccins innovants. Chaque jour, les équipes de Pfizer travaillent sur les marchés développés et émergents pour faire progresser le bien-être, la prévention, les traitements et les remèdes qui permettent de lutter contre les maladies les plus redoutées de notre époque. Fidèles à notre responsabilité en tant que l'une des premières sociétés biopharmaceutiques innovantes au monde, nous collaborons avec les prestataires de soins de santé, les gouvernements et les communautés locales pour soutenir et élargir l'accès à des soins de santé fiables et abordables dans le monde entier. Depuis plus de 170 ans, nous nous efforçons de faire la différence pour tous ceux qui comptent sur nous. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.pfizer.com.cn.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans cet article ne concernent que les événements ou les informations à la date à laquelle les déclarations y sont faites. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Vous devez lire cet article dans son intégralité et en sachant que nos résultats ou performances futurs réels peuvent être matériellement différents de ce que nous attendons. Dans cet article, les déclarations ou références à nos intentions ou à celles de l'un de nos directeurs ou de notre société sont faites à la date de cet article. Chacune de ces intentions peut être modifiée en fonction de l'évolution future.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.