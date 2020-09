Jellagen® Ltd annonce une collaboration avec Mayo Clinic

CARDIFF, Pays de Galles--(BUSINESS WIRE)--Jellagen® Limited, une entreprise de biotechnologie marine qui fabrique du collagène de grande valeur dérivé de méduses, a conclu un accord de licence pour l'octroi exclusif de droits de brevet avec Mayo Clinic pour le développement dans le traitement de la paralysie des cordes vocales.

La paralysie des cordes vocales (PCV) est une lésion d'un ou des deux nerfs laryngés récurrents (NLR), qui contrôlent la plupart des muscles du larynx. Il en résulte une paralysie des muscles des cordes vocales qui peut entraîner une obstruction des voies respiratoires, une dyspnée, une altération de la voix, etc. La PCV est causée par les effets secondaires de la chirurgie, les traumatismes, les tumeurs, etc. Elle est également fréquente dans les cordes vocales de la population des " grands utilisateurs " tels que les chanteurs, les acteurs, les politiciens et les enseignants. Le marché mondial de la PCV est estimé à 2,6 milliards de dollars en 2020, le segment de marché de l'injection en vrac représentant 15 % avec un TCAC de 4 % au cours des cinq prochaines années, soit 380 millions de dollars en 2020.

Thomas-Paul Descamps, directeur général, a déclaré : "Nous sommes particulièrement fiers d'avoir signé cet accord avec Mayo Clinic et cela témoigne de l'excellent travail de collaboration et des données générées par l'équipe de Mayo Clinic. Nous attendons avec impatience la prochaine phase de ce projet et nous nous appuyons sur nos liens de collaboration avec cette institution médicale très réputée pour continuer à soutenir de nouvelles activités de recherche innovantes dans le domaine de la médecine régénérative".

Mayo Clinic détient une participation financière dans Jellagen® Ltd. Les revenus de licence perçus par Mayo Clinic seront distribués conformément aux politiques respectives des institutions, et pour soutenir la recherche et l'innovation continues. Les inventeurs individuels nommés dans la demande de brevet peuvent également bénéficier financièrement de ces revenus.

À propos de Jellagen :

Jellagen Ltd est une entreprise de biotechnologie marine qui fabrique du collagène de grande valeur dérivé des méduses. Fondée en 2015 par le professeur Andrew Mearns Spragg, la mission stratégique de Jellagen est d'utiliser des espèces marines et des ressources naturelles durables afin de développer des produits de recherche et des dispositifs médicaux de grande valeur technique et scientifique, répondant à des spécifications de pointe. Pour plus d'informations, visitez le site www.jellagen.co.uk.

À propos de Clinic :

Mayo Clinic est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la pratique clinique, à l'éducation et à la recherche, et qui fournit des soins spécialisés et complets à toute personne ayant des besoins de guérison. Pour plus d'informations, visitez le site www.mayoclinic.org/about-mayoclinic ou www.newsnetwork.mayoclinic.org.

