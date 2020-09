HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--CellSafe, azienda specializzata nello sviluppo di dispositivi diagnostici con sede nella Repubblica di Corea, e Dynasty Castle Investments Limited, società di Hong Kong operante nel campo dell’approvvigionamento della distribuzione e della consegna di forniture mediche, hanno annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo esclusivo di distribuzione in Portogallo e in 6 Paesi africani per la vendita e la distribuzione del saggio di rilevamento del COVID-19 LAMPlexTM RT-qLAMP, un kit di analisi basato sulla tecnologia di amplificazione isotermica ciclo-mediata abbinata alla trascrizione inversa in tempo reale, in grado di rilevare la presenza del nuovo coronavirus in 25 minuti.

DCI acquisisce così il diritto di fornire questo affidabile kit di diagnosi molecolare RAPIDA, clinicamente comprovato, nei Paesi in questione in collaborazione con i propri distributori locali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.