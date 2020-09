Andersen Global styrker caribisk tilstedeværelse med tilføjelse af Templar Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global indgår en samarbejdsaftale med Templar Chambers, et af de største advokatfirmaer i Guyana, hvilket giver yderligere dækning til organisationens caribiske platform.

Full service-advokatfirmaet blev grundlagt i 2004 og leverer juridisk ekspertise på tværs af et bredt spektrum af praksisområder, herunder bankvirksomhed og finans, selskabsret, kontrakt og erhvervsret, energi, minedrift, olie og gas, fast ejendom, retssager såvel som intellektuel ejendom. Firmaet har et meget erfarent team bestående af fire advokater og syv medarbejdere, der leverer tjenester til lokale og internationale kunder, der driver virksomhed i Guyana.

"Vores firma er stolt af den vigtige rolle, som vi spiller i at støtte Guyanas udvikling ved at hjælpe nye virksomheder med at vokse og internationale virksomheder med at komme ind på det guyanske marked," sagde administrerende partner, Glenn Hanoman. ”Som en af Guyanas førende selskabsretlige og erhvervsretlige advokatfirmaer har vi forpligtet os til at give vores kunder uovertrufne løsninger. Vores værdier og vision passer perfekt sammen med Andersen Global, og vi ser frem til at arbejde sammen om at give vores kunder den mest omfattende, sømløse service.”

”Caribien er en mangfoldig region og et vigtigt marked for global forretning, og det er afgørende for vores succes i denne region, at vi samarbejder med firmaer, der er engagerede i forvaltning og gennemsigtighed,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "Vi har ambitiøse planer om at fortsætte vores ekspansion i regionen og samarbejdet med det respekterede Templar Chambers-team styrker yderligere en allerede solid caribisk platform.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global blev oprettet i 2013, og har nu mere end 6.000 eksperter globalt. Virksomheden er repræsenteret på mere end 203 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.