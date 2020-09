SUZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--CStone Pharmaceuticals ("CStone", HKEX: 2616), Pfizer Investment Co. Ltd. ("Pfizer Investment") e Pfizer Corporation Hong Kong Limited ("Pfizer Hong Kong") (entrambe consociate di Pfizer Inc. (NYSE: PFE)) hanno annunciato in data odierna la formazione di una collaborazione strategica che prevede un investimento azionario di 200 milioni di dollari da parte di Pfizer Hong Kong in CStone, la collaborazione tra CStone e Pfizer Investment allo sviluppo e alla commercializzazione del farmaco di CStone sugemalimab (CS1001, anticorpo PD-L1) nella Cina continentale e un accordo quadro tra CStone e Pfizer Investment volto a portare ulteriori prodotti oncologici sul mercato della Grande Cina.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.