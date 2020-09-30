小米 Mi 10T Lite正式发布Elliptic Labs INNER BEAUTY®AI虚拟接近传感器设计方案打造的又一力作

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球合作伙伴、AI软件行业领导公司Elliptic Labs和世界第四大智能手机制造商小米于今日正式宣布，小米推出全新 Mi 10T Lite智能手机。这一全新系列产品应用了Elliptic Labs的INNER BEAUTY AI虚拟接近传感器，打造出无边框的外观设计。Elliptic Labs此前曾公布过合同的签署，今天则公布具体细节。

INNER BEAUTY AI虚拟接近传感器可使智能手机原始设备制造厂商们用纯软件取代传统的硬件光学传感器，通过Elliptic Labs的专有算法与手机现有的扬声器和麦克风相融，来实现接近感应功能。这种创新的虚拟智能传感器对市场起到了关键作用，它使得像小米这样的原始设备制造商们能够实现窄边框甚至无边框的外观设计，这也是Elliptic Labs成为世界领先的智能手机制造商的一个重要因素。该公司的AI虚拟智能传感器交互平台也为智能手机用户提供了全新的使用体验，如无接触手势交互和存在检测。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士对此表示:“Elliptic Labs是一家持续专注于创新和创造全新价值的公司，这也是我们非常乐意与小米这样志同道合的公司合作的原因。我们的AI虚拟智能传感器交互平台正在为智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车OEM厂商创造全新的机会，以此真正地推动数字化转型。”

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于是挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和IP是在挪威开发的，完全归公司所有。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标. 所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产.

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