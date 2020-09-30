Andersen Global攜手Templar Chambers加強加勒比海地區業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與圭亞那最大的法律事務所之一Templar Chambers簽署合作協定，擴大了該組織在加勒比海的業務版圖。

該全方位服務型法律事務所成立於2004年，提供包括銀行和金融、公司、合約和商務、能源、採礦、油氣、房地產、訴訟以及智慧財產權等廣泛執業領域的法律專長。該法律事務所擁有一支經驗豐富的團隊，由四名律師和七名員工組成，為在圭亞那經營業務的本土和國際客戶提供服務。

辦公室管理合夥人Glenn Hanoman表示：「本事務所對我們在支持圭亞那發展中所扮演的關鍵角色感到驕傲，我們協助新的商業企業成長，並幫助國際企業進入圭亞那市場。作為圭亞那首屈一指的商務和商業法律事務所之一，我們致力於為客戶提供一流的解決方案。我們的價值觀和願景與Andersen Global密切一致，我們期待一起努力為客戶提供最全面、最無縫的服務。」

Andersen Global全球董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「加勒比海地區是一個多元化的地區，也是全球商業的重要市場，我們與致力於管理和透明度的公司合作，對我們在該地區的成功至關重要。我們擁有在該地區繼續擴張的遠大計畫，與備受尊敬的Templar Chambers團隊合作，將進一步強化我們已經穩固的加勒比海平臺。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過203個據點和逾6,000名專業人員。

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