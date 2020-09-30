Andersen Global携手Templar Chambers加强加勒比地区业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与圭亚那最大律师事务所之一Templar Chambers签署合作协议，从而扩展了该组织在加勒比海的业务覆盖。

该全方位服务型律师事务所成立于2004年，提供包括银行和金融、公司、合同和商务、能源、采矿、油气、房地产、诉讼以及知识产权等广泛执业领域的法律专长。该律所已组建一支经验丰富的团队，由四名律师和七名员工组成，为在圭亚那开展业务的本地和国际客户提供服务。

办公室管理合伙人Glenn Hanoman表示：“本律所为我们在支持圭亚那发展中发挥的关键作用感到自豪，我们的支持方式是帮助新的商业企业发展，并帮助国际公司进入圭亚那市场。作为圭亚那领先的商务和商业律师事务所之一，我们致力于为我们的客户提供一流解决方案。我们的价值观和愿景与Andersen Global密切一致，我们期待共同努力，为我们客户提供最全面、最无缝的服务。”

Andersen Global全球董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“加勒比地区是一个多元化的地区，也是全球商业的重要市场，我们与致力于管理和透明度的公司合作，对我们在该地区的成功至关重要。我们拥有在该地区继续扩张的远大计划，与备受尊敬的Templar Chambers团队合作，将进一步加强我们已经稳固的加勒比平台。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过203个分支机构和逾6,000名专业人员。

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