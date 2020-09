La nouvelle Plateforme Denodo 8.0 accélère l’intégration hybride/multicloud, automatise la gestion des données avec l’IA/l’AM et améliore les performances

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Denodo, le leader de la virtualisation des données, a annoncé aujourd’hui que sa nouvelle Plateforme Denodo version 8.0 permettait d’accélérer l’intégration hybride/multicloud, d’automatiser la gestion des données avec l’intelligence artificielle (IA)/l’apprentissage machine (AM), et d’améliorer les performances grâce à une accélération intelligente des requêtes. En augmentant encore les capacités déjà avancées d’intégration, de gestion et de distribution des données de la Plateforme Denodo avec des recommandations intelligentes, une hyperperformance et la prise en charge PaaS, la Plateforme Denodo 8.0 fait progresser la virtualisation des données vers une structure de données (data fabric) logique.

« Le data fabric est un marché émergent et en pleine effervescence qui offre une plateforme de bout en bout unifiée, intelligente et intégrée pour prendre en charge les cas d’utilisation nouveaux et émergents », a écrit Noel Yuhanna, vice-président et analyste principal chez Forrester Research et auteur du rapport The Forrester WaveTM: Enterprise Data Fabric, Q2 2020. Le rapport précise par ailleurs : « Denodo est connue pour la virtualisation des données et, au fil des ans, la société est également devenue un fournisseur de structure de données. La solution de structure de données de Denodo intègre des composantes clés en matière de gestion de données, y compris l’intégration, l’ingestion, la transformation, la gouvernance et la sécurité desdites données, pour la prise en charge des cas d’utilisation nouveaux et importés, avec la solution « customers 360 », ainsi que les analyses en temps réel et à la demande, les analyses basées sur l’Internet des objets (IdO), ou les outils d’analyse en libre-service. En outre, les capacités de Denodo en termes d’IA/AM, ainsi que l’automatisation, continuent d’améliorer les performances de l’ensemble des composantes de la structure de données. »

Par le biais de la virtualisation des données, la plateforme Denodo offre une intégration, une gestion et une livraison des données de niveau entreprise qui rivalisent avec les techniques d’intégration des données déjà existantes proposées par ses concurrents. La nouvelle version de la Plateforme Denodo fait progresser l’intégration agile des données et la gestion des données gouvernées, étendant la portée de Denodo aux architectures hybrides et multicloud avancées et aux nouveaux cas d’utilisation relevant de la science des données.

« La Plateforme Denodo 8.0 offre des fonctionnalités clés essentielles dans le cadre de notre Initiative d’aide à la décision (Decision Support Initiative) »,” a déclaré Dan Young, architecte en chef des données et directeur à l’université de l’Indiana à Bloomington. « Notre mission est d’offrir à nos cadres et professeurs des données opportunes, pertinentes et précises pour une meilleure prise de décision. La Plateforme Denodo a été une technologie clé dans l’architecture de notre structure de données logique, intégrant les données des étudiants et des inscriptions, du personnel et des finances, et fournissant des informations unifiées à nos tableaux de bord Academics Metrics (AM) 360. Grâce à elle, les décideurs de l’université de l’Indiana ont pu mesurer, comparer et analyser avec succès les tendances concernant la bonne santé de leurs centres de responsabilité. »

Fonctionnalités clés de la Plateforme Denodo version 8.0 :

Intégration cloud hybride/multicloud: La Plateforme Denodo version 8.0 permet aux entreprises d’accélérer l’intégration des données sur différents sites tout en réduisant les coûts opérationnels et en tirant parti de l’automatisation d’infrastructure de type plateforme en tant que service (platform-as-a-service, PaaS) et de la prise en charge de la mise à l’échelle automatique.

La Plateforme Denodo version 8.0 permet aux entreprises d’accélérer l’intégration des données sur différents sites tout en réduisant les coûts opérationnels et en tirant parti de l’automatisation d’infrastructure de type plateforme en tant que service (platform-as-a-service, PaaS) et de la prise en charge de la mise à l’échelle automatique. Apprentissage automatique/automatisation de la science des données : Un catalogue de données assisté par l’AM aide les scientifiques des données à découvrir et à préparer des données pour la création de modèles de données complexes et aide à prendre en charge des analyses avancées. Avec le Notebook Apache Zeppelin intégré, ils peuvent construire des récits en combinant des requêtes avec du code, du texte et des graphiques, puis les partager avec d’autres scientifiques des données.

Un catalogue de données assisté par l’AM aide les scientifiques des données à découvrir et à préparer des données pour la création de modèles de données complexes et aide à prendre en charge des analyses avancées. Avec le Notebook Apache Zeppelin intégré, ils peuvent construire des récits en combinant des requêtes avec du code, du texte et des graphiques, puis les partager avec d’autres scientifiques des données. Améliorations des API/microservices : La nouvelle prise en charge de l’exécution de GraphQL en plus des modèles de données logiques favorise une approche sans code pour l’utilisation des API REST et accélère l’adoption d’architectures de microservices avancées.

La nouvelle prise en charge de l’exécution de GraphQL en plus des modèles de données logiques favorise une approche sans code pour l’utilisation des API REST et accélère l’adoption d’architectures de microservices avancées. Hyperperformance : La Plateforme Denodo 8.0 optimise la délégation des requêtes et augmente les performances des réponses en moins d’une seconde avec des recommandations basées sur l’IA, une mise en cache avancée et une accélération intelligente des requêtes pour les requêtes fréquentes et coûteuses.

La Plateforme Denodo 8.0 optimise la délégation des requêtes et augmente les performances des réponses en moins d’une seconde avec des recommandations basées sur l’IA, une mise en cache avancée et une accélération intelligente des requêtes pour les requêtes fréquentes et coûteuses. Interface utilisateur Web unifiée avec authentification unique : L’interface nouvellement introduite unifie tous les outils de conception et d’exécution avec une prise en charge de l’authentification unique facilitant la rapidité des processus de conception, de développement, de déploiement et de gestion.

L’interface nouvellement introduite unifie tous les outils de conception et d’exécution avec une prise en charge de l’authentification unique facilitant la rapidité des processus de conception, de développement, de déploiement et de gestion. Connectivité cloud étendue : La Plateforme Denodo 8.0 étend sa gamme déjà très large d’adaptateurs avec de nouveaux adaptateurs pour Databricks Delta, Azure Synapse, Google BigQuery et les diverses banques de données cloud comme AWS S3, Azure Data Lake Storage et Google Cloud Storage.

« La Plateforme Denodo 8.0 est le résultat d’années d’innovation continue pour accompagner les parcours de gestion des données d’entreprise de nos clients », a déclaré Alberto Pan, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Denodo. « Nos clients peuvent être considérés comme des pionniers dans leurs secteurs respectifs lorsqu’ils tirent parti de la plateforme Denodo en tant que structure de données logique d’entreprise pour l’analyse avancée, la modernisation du cloud, la science des données et les services de données. Nous avons répondu aux demandes de nos clients en fournissant la plateforme de données la plus avancée du secteur avec une gestion d’infrastructure de style PaaS, un catalogue de données d’apprentissage machine, la prise en charge de GraphQL, une accélération intelligente des requêtes et une interface utilisateur unifiée facile à utiliser. »

Récemment, Denodo a été nommée comme un Leader dans le Quadrant magique 2020 de Gartner, catégorie Outils d’intégration de données.

À propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation des données. Cette approche permet une abstraction et une intégration agiles des données hautes performances, ainsi que des services de données en temps réel, issues de la gamme la plus vaste de sources de données non structurées, d’entreprise, du cloud et du Big Data, pour un coût deux fois moins élevé que celui des approches classiques. Les clients de Denodo de tous les secteurs principaux ont obtenu une agilité commerciale et un RSI significatif, grâce à un accès plus rapide et simplifié à des informations commerciales unifiées, pour des services agiles de BI, d’analytique de Big Data, d’intégration Web et cloud, d’applications de vision unique et de données d’entreprise. Denodo est une entreprise rentable du secteur privé, bénéficiant du soutien de nombreux fonds d’investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com, ou appelez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

