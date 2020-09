Andersen Global Fortalece Presença Caribenha com a Adição do Templar Chambers

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global celebra um acordo de colaboração com o Templar Chambers, um dos maiores escritórios de advocacia da Guiana, fornecendo cobertura adicional para a plataforma caribenha da organização.

O escritório de advocacia de serviço completo foi fundado em 2004 e oferece expertise jurídica em um amplo espectro de áreas de prática, incluindo bancos e finanças, corporativos, contratos e comerciais, energia, mineração, petróleo e gás, imóveis, litígio, bem como propriedade intelectual. O escritório conta com uma equipe altamente experiente de quatro advogados e sete funcionários, prestando serviços a clientes locais e internacionais que fazem negócios na Guiana.

“Nossa empresa está orgulhosa do papel-chave que desempenhamos no apoio ao desenvolvimento da Guiana, ajudando novas empresas a crescer e empresas internacionais entrarem no mercado guianense”, disse o sócio gerente do escritório Glenn Hanoman. “Como um dos principais escritórios de advocacia comercial e empresarial da Guiana, temos o compromisso de fornecer aos nossos clientes as melhores soluções da categoria. Nossos valores e visão se alinham fortemente com a Andersen Global, e esperamos trabalhar juntos para fornecer aos nossos clientes o serviço mais completo e abrangente.”

“O Caribe é uma região diversa e um mercado importante para negócios globais, e é fundamental para nosso sucesso nesta região que colaboremos com empresas que estão comprometidas com a administração e transparência”, disse o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz. “Temos planos ambiciosos de continuar nossa expansão na região e a colaboração com a respeitada equipe do Templar Chambers fortalece ainda mais uma plataforma caribenha já sólida.”

