Andersen Global versterkt aanwezigheid in het Caraïbisch gebied met toevoeging van Templar Chambers

Het full-service advocatenkantoor werd opgericht in 2004 en biedt juridische expertise binnen een breed spectrum van rechtsgebieden, inclusief bankieren en geldwezen, ondernemingsrecht, contract- en handelsrecht, energie, mijnbouw, olie en gas, onroerend goed, procesvoering en intellectueel eigendom. De firma heeft een zeer ervaren team van vier advocaten en zeven medewerkers, die juridische diensten verlenen aan lokale en internationale cliënten die zakendoen in Guyana.

“Onze firma is trots op de belangrijke rol die we spelen in het ondersteunen van de ontwikkeling van Guyana door nieuwe ondernemingen te helpen groeien en internationale bedrijven de lokale markt te helpen betreden,” zei Office Managing Partner Glenn Hanoman. “Als een van de toonaangevende commerciële en zakelijke advocatenkantoren van Guyana richten we ons op het bieden van superieure oplossingen voor onze cliënten. Onze waarden en visie liggen op een lijn met die van Andersen Global, en we kijken uit naar onze samenwerking om onze cliënten de meest complete, naadloze service te bieden.”

“Het Caraïbisch gebied is een diverse regio en een belangrijke markt binnen het mondiale zakenleven. Het is essentieel voor ons succes dat we in deze regio samenwerken met firma’s die toegewijd zijn aan rentmeesterschap en transparantie,” zei Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen CEO. “We hebben ambitieuze plannen om onze uitbreiding in de regio voort te zetten en de samenwerking met het gerespecteerde team van Templar Chambers maakt ons reeds solide Caraïbische platform nóg sterker.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke kantoren met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 203 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

