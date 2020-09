Andersen Global consolida la propria presenza nei Caraibi con l’aggiunta di Templar Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global stipula un contratto di collaborazione con Templar Chambers, uno dei maggiori studi legali della Guyana, ampliando la copertura della piattaforma dell’organizzazione nei Caraibi.

Lo studio legale full-service è stato fondato nel 2004 e fornisce consulenza legale esperta in un’ampia gamma di aree, tra cui diritto bancario e finanziario, diritto societario, diritto contrattuale e commerciale e settori energetico, minerario, petrolio e gas e immobiliare, nonché contenziosi e proprietà intellettuale. Lo studio si avvale della collaborazione di un team composto da quattro avvocati e sette collaboratori dotati di grande esperienza, e impegnati nell’offerta di servizi a clienti locali e internazionali operanti nella Guyana.

“Il nostro studio è orgoglioso del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno dello sviluppo della Guyana aiutando le nuove imprese a crescere e le società internazionali ad accedere al mercato guianese”, ha affermato il socio gerente Glenn Hanoman. “In veste di uno dei maggiori studi della Guyana nei rami del diritto commerciale e del diritto d’impresa, ci adoperiamo per fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni possibili. I nostri valori e la nostra visione si allineano strettamente con quelli di Andersen Global. Accogliamo quindi con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare insieme per fornire ai nostri clienti un servizio onnicomprensivo e perfettamente integrato.”

“I Caraibi sono una regione eterogenea e rappresentano un mercato importante per le attività globali. Pertanto, la collaborazione con studi che osservano rigorosamente i principi di amministrazione responsabile e trasparenza riveste un’importanza fondamentale ai fini del nostro successo in questa regione”, ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Abbiamo dei piani ambiziosi per portare avanti la nostra espansione in questa regione e la collaborazione con lo stimato team di Templar Chambers consoliderà ulteriormente la nostra già robusta piattaforma nei Caraibi.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 203 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

