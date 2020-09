Andersen Global renforce sa présence dans les Caraïbes via une collaboration avec Templar Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global conclut un accord de collaboration avec Templar Chambers, l’un des plus grands cabinets juridiques de Guyane, apportant ainsi une couverture supplémentaire pour l’activité caribéenne de l’organisation.

Ce cabinet juridique, qui propose des services complets, a été créé en 2004, et fournit une expertise juridique dans une multitude de domaines de pratique, tels que la banque, la finance, l’entreprise, les contrats et le domaine commercial, l’énergie, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, l’immobilier, les contentieux, et la propriété intellectuelle. Ce cabinet apporte à Andersen Global une équipe hautement expérimentée, composée de quatre avocats et sept collaborateurs, qui fournit des services à des clients locaux et internationaux exerçant des affaires en Guyane.

« Notre cabinet est fier de son rôle clé dans le soutien au développement de la Guyane, en aidant les nouvelles entreprises à croître, et les sociétés internationales à pénétrer sur le marché guyanais », a déclaré Glenn Hanoman, associé directeur du bureau. « Comptant parmi les meilleurs cabinets juridiques dans le domaine du commerce et des affaires en Guyane, nous nous attachons à fournir des solutions de premier ordre à nos clients. Nos valeurs et notre vision sont en complète harmonie avec celles d’Andersen Global, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour fournir à nos clients le service le plus complet et fluide qui soit. »

« Les Caraïbes sont une région diverse, constituant un important marché d’affaires au niveau mondial, et il est essentiel pour notre réussite dans cette région que nous collaborions avec des cabinets engagés envers la bonne gestion et la transparence », a commenté pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global, et PDG d’Andersen. « Nous avons pour projet ambitieux de poursuivre notre expansion dans la région, et de collaborer avec l’équipe respectée de Templar Chambers, afin de renforcer encore davantage une activité déjà solide dans les Caraïbes. »

