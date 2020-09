CARDIFF, Galles--(BUSINESS WIRE)--Jellagen® Limited, azienda di biotecnologia marina che produce collagene ad alto valore derivato dalle meduse, ha stipulato un accordo di licenza per la concessione in esclusiva alla Mayo Clinic dei diritti di brevetto per lo sviluppo del trattamento della paralisi delle corde vocali.

La paralisi delle corde vocali (VCP) è una lesione di uno solo o di entrambi i nervi laringei ricorrenti (RLN) che controllano la maggior parte dei muscoli della laringe, con conseguente paralisi dei muscoli delle corde vocali, che a sua volta può provocare l'ostruzione delle vie respiratorie, dispnea, alterazioni vocali, ecc. La paralisi delle corde vocali è causata dagli effetti collaterali di interventi chirurgici, traumi, tumori e altro ancora.

