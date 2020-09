L’ATTRIBUTION À ENGIE 300MWh DE PROJETS CONFIRMÉE PAR LE PUBLIC AUDITOR DE GUAM

PARIS & MILAN--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ENGIE EPS (Paris:EPS) annonce avec satisfaction une victoire pour la politique d’énergie propre de l’île de Guam: l’Office of Public Accountability de Guam a confirmé la décision de la Guam Power Authority (GPA) d’attribuer la Phase III de ses projets d’énergie renouvelable à ENGIE.

Dans le cadre de ces projets, ENGIE EPS est en charge de la conception d’un système innovant de stockage d’électricité par batteries de 300MWh, permettant de restituer 100% de l’énergie solaire produite durant la journée jusqu’à 7 heures après le coucher du soleil, pour un total de 85GWh d'énergie propre par an. ENGIE EPS agira en tant qu’intégrateur de système.

Plus d'informations disponibles sur la Section "News" du site internet de ENGIE North America: www.engie-na.com/category/press-release/.

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).