Elliptic Labs与新的智能手机客户签署软件许可协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Elliptic Labs今天正式宣布，凭借其INNER BEAUTY® AI虚拟接近传感器签署了一项全新的软件许可协议。智能手机制造商为两款智能手机选择了INNER BEAUTY，这也是打造全屏手机和简洁设计的重要因素。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士对此表示:“随着该公司的技术被广泛应用于众多手机设备中，Elliptic Labs将继续保持强劲势头。”

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Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于是挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和IP是在挪威开发的，完全归公司所有。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标. 所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产.

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