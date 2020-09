Système bancaire ouvert: Partenariat entre Ebury et Nexi

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Nexi, le leader italien des technologies de paiement spécialisé dans les paiements numériques, a conclu un partenariat avec Ebury, une fintech internationale de premier plan qui fournit des services bancaires aux entreprises.

Aux termes de l’accord, Ebury, fondée en 2009 et qui dispose de bureaux dans 20 pays dont l’Italie, rejoint Nexi Open. Les banques partenaires de Nexi pourront offrir à leurs clients la suite complète des services d’Ebury, y compris la gestion internationale de la trésorerie, la gestion des risques de change et le prêt à l’import-export.

Les établissements de crédit pourront étoffer leurs services de transactions internationales avec des solutions innovantes afin d’aplanir certaines des complexités traditionnellement associées aux transactions transfrontalières. Par exemple, grâce aux services internationaux de gestion de trésorerie d’Ebury, quelques heures suffisent pour ouvrir un compte multidevises; les services de gestion des risques de change aident les entreprises à réduire les risques liés au commerce international; la plate-forme unique de paiements transfrontaliers offre aux clients un moyen simple et transparent de payer leurs fournisseurs dans plus de 200 pays et dans une centaine de devises.

Les services d’Ebury seront mis à la disposition des entreprises via une plate-forme technologique de pointe qui s’intégrera aisément à l’infrastructure numérique de la banque, offrira un accès efficient aux services et renforcera la relation entre la banque et ses clients.

Le business model d’Ebury comprend également un soutien par des experts spécialisés qui aideront, d’une part, les responsables des relations commerciales des banques à maximiser l’engagement des clients et, d’autre part, les clients des PME à commencer à utiliser les nouveaux services.

«Cette collaboration avec Ebury nous permet de soutenir les banques italiennes qui souhaitent étendre leurs services de transactions mondiales aux PME et aux clients corporate qui cherchent de plus en plus à être concurrentiels au plan international, a déclaré Renato Martini, responsable des solutions bancaires numériques chez Nexi.Nos partenaires bancaires pourront offrir aux PME italiennes d’import-export des services pertinents grâce auxquels elles consolideront leurs relations avec leurs clients en intégrant harmonieusement les services d’Ebury dans leur offre numérique destinée aux entreprises.»

«Notre partenariat avec Nexi nous ravit: il va renforcer notre collaboration avec les banques italiennes et les aider à élargir leurs services transactionnels destinés aux entreprises actives dans le commerce international, a ajouté Mauro Miotto, responsable mondial des partenariats chez Ebury.La mission d’Ebury consiste à aider les PME à croître sur le marché mondial et, en nouant des partenariats avec d’autres établissements financiers, nous sommes convaincus que nous pouvons offrir le meilleur des propositions bancaires et de fintech tout en renforçant notre soutien aux entreprises.»

