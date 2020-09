ACI Worldwide y Mastercard colaboran para promover nuevas experiencias y soluciones de pago para los clientes

NAPLES, Florida, y PURCHASE, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), uno de los principales proveedores mundiales de software y soluciones de pago digital en tiempo real, y Mastercard, la empresa mundial de tecnología de pagos por múltiples vías, anunciaron hoy que se asociarán para proporcionar una amplia gama de soluciones de pago en tiempo real a nivel mundial. Inicialmente colaborarán para ofrecer la mejor infraestructura central de su clase, soluciones de localización de pagos y acceso a bancos centrales, operadores de planes, instituciones financieras, proveedores de servicios de pago y demás organizaciones que pongan en marcha iniciativas de pagos en tiempo real.

El mercado de pagos de cuenta a cuenta en tiempo real sigue expandiéndose rápidamente. Prime Time for Real-Time , un estudio reciente que analiza los volúmenes y previsiones de pagos globales en tiempo real de cuenta a cuenta en 30 mercados globales, proyecta una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) del 23,4 % desde 2019 hasta 2024. Mientras que los planes existentes en todo el mundo añaden nuevos participantes y servicios de valor agregado, cada año se ponen en marcha nuevos planes nacionales y regionales, entre ellos más de 20 esquemas en distintas etapas de planificación.

Con una visión complementaria de los pagos en tiempo real, la combinación entre la infraestructura central de Mastercard y el acceso a los pagos y la tecnología de transformación de mensajes en tiempo real de ACI ofrece una oferta integral sin igual. La nueva solución conjunta ofrece beneficios clave, entre los que se incluyen:

Opciones de implementación flexibles: la colaboración entre Mastercard y ACI ofrece opciones de implementación que van desde un servicio totalmente gestionado en la nube, hasta el apoyo de software in situ para el gobierno, el banco central y las plataformas propiedad de los operadores de sistemas.

Capacidad para apoyar los requisitos del mercado local existente: la solución conjunta reduce la cantidad de tiempo para los participantes involucrados y proporciona flexibilidad para acelerar la adopción en tiempo real.

Enfoque «ISO20022-first»: las capacidades conjuntas en tiempo real brindan apoyo a las organizaciones actuales y futuras, y proporcionan conversión a y desde los estándares existentes.

Servicios digitales: más capacidades para apoyar los nuevos servicios digitales como la solicitud de pago, los servicios de proxy y los servicios de facturación.

Propuesta global, experiencia local: la colaboración entre Mastercard y ACI une el alcance global, la experiencia internacional y el conocimiento del mercado local.

«Con cada vez más países y regiones que se embarcan en la modernización de sus sistemas de pago para aprovechar las tecnologías en tiempo real y la demanda de los clientes, la oportunidad de mercado es importante», señaló Paul Stoddart, presidente de Nuevas Plataformas de Pago de Mastercard. «Trabajando conjuntamente con ACI, exploraremos una amplia gama de oportunidades para acelerar el desarrollo y el uso de plataformas de pago en tiempo real y multicanal, impulsando la elección y la innovación para los participantes del mercado y los clientes finales».

«Mastercard y ACI comparten un amplio y complementario historial de éxito en los pagos en tiempo real, con el impulso de planes de compensación y liquidación de la infraestructura central global. Esta asociación crea el conjunto más robusto y completo de capacidades en tiempo real en el mercado actual», comentó Craig Saks, director de estrategia y transformación de ACI Worldwide. «Nuestras empresas son líderes en los pagos en tiempo real y la alineación en una solución integral proporcionará grandes beneficios no solo a los bancos y las infraestructuras centrales, también a los comerciantes, emisores de facturas, empresas de tecnología financiera e intermediarios, así como a sus clientes».

Mastercard es uno de los principales proveedores de tecnología de pagos de cuenta a cuenta y con tarjeta a nivel mundial, con mercados que incluyen a Estados Unidos, Reino Unido y Singapur como clientes de la infraestructura de pagos en tiempo real. ACI actualmente apoya 18 planes nacionales en tiempo real en todo el mundo, incluidos Zelle y TCH en Estados Unidos. Aproximadamente el 50 % de los pagos rápidos de Reino Unido (UK’s Faster Payments, UKFP) y el 75 % de las transacciones de GIRO de Hungría se procesan mediante UP Immediate Payments. La solución es también la infraestructura central de procesamiento para la Plataforma de Pagos Minoristas en Tiempo Real de Malasia, y la plataforma de pagos en tiempo real de STET para los PSP en Europa. Además, ACI tiene clientes que utilizan UP Immediate Payments para acceder a Singapore FAST y a la NPP (New Payments Platform) de Australia.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide impulsa los pagos digitales de más de 6000 organizaciones del mundo. Más de 1000 de las mayores instituciones financieras e intermediarios, así como miles de comerciantes de todo el mundo, confían en ACI para ejecutar 14 billones de dólares en pagos y valores por día. Además, miles de organizaciones utilizan nuestros servicios de presentación y pago de facturas. A través de nuestra completa gama de soluciones de software entregadas en las instalaciones de los clientes, a través de la nube pública o a través de la nube privada de ACI, ofrecemos capacidades de pago en tiempo real y habilitamos la experiencia de pagos omnicanal más completa del sector. Para obtener más información sobre ACI, visite www.aciworldwide.com. También puede encontrarnos en Twitter, en @ACI_Worldwide.

Acerca de Mastercard (NYSE: MA) www.mastercard.com

Mastercard es una empresa global de tecnología en el sector de los medios de pago. Nuestra misión es conectar y potenciar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Mediante el uso de datos y redes seguras, asociaciones y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a las personas, las instituciones financieras, los gobiernos y las empresas a hacer realidad su mayor potencial. Nuestro cociente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de la empresa. Con conexiones en más de 210 países y territorios, construimos un mundo sostenible que abre posibilidades incalculables para todos.

