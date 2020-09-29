中國廊坊市選用IntelliCentrics遠距醫療科技解決方案BioBytes™

達拉斯--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--醫療產業首屈一指的可信賴科技平臺創建者IntelliCentrics (HKSE: 6819)宣佈，總部位於中國北京的IntelliCentrics合資企業北京仁正醫德科技有限公司(Sciencare Technology Co., Ltd.)已獲得中國廊坊市的合約。根據該協定，仁正醫德獲得為約450萬居民提供IntelliCentrics在地化版本BioBytes™的授權。

IntelliCentrics集團執行長Mike Sheehan表示：「BioBytes的魔力在於它能讓病人和醫療服務提供者在醫護全程均等受益。採用BioBytes創新解決方案使廊坊市可為其社區提供可信賴的醫療保健體驗，這是我們所有人都想要的，無論我們生活在哪裡。我們悠久的醫師、供應商和醫務人員資格認證歷史一直在期待有朝一日讓病人連線至我們的科技平臺。提供植基於信任的全面整合端到端解決方案一直是我們的目標，這就是今天如此特別的原因。」

IntelliCentrics將信任用作科技，消除取用和提供醫療保健時經常造成的障礙。Sheehan表示：「我們的使命宣言是，運用信任使優質醫療保健就像一杯好咖啡一樣可及，這句話比以往任何時候更有意義。有了BioBytes，病人現在可在我們的科技平臺內擁有、採集和掌控其健康資料，並能與他們挑選的可信賴醫療提供者共享這些資料。我們想說：IntelliCentrics使人人成為贏家。」

IntelliCentrics已將供應商公司、供應商代表、護士和醫生所需的高度分散認證流程無縫整合到一款創新科技平臺上。透過此項端到端解決方案，在遵守法規和特定地點政策的前提下，供應方個人獲得IntelliCentrics SEC³URE Passports即表示他們為「可信賴」。SEC³URE Passport持有者以及平臺上每個醫護服務地點均受益於淘汰人工作業、易出差錯和紙本式流程，從而加快在IntelliCentrics全球11,000多個醫護服務地點中的可信賴狀態，同時節省近90%的時間和成本。

關於IntelliCentrics

IntelliCentrics的使命是運用信任使優質醫療服務就像一杯好咖啡一樣可及，因此創建了SEC³URE Ethos。SEC³URE Ethos平臺建立在透明、中立和獨立這三個核心原則的基礎上，全球11,000多個醫護服務地點都依賴SEC³UREEthos平臺，以確保病人、醫生、供應商代表和醫療保健公司之間的相互信任。欲瞭解有關該款全世界最大的可信賴醫療科技平臺的更多資訊，請造訪www.intellicentrics.com。IntelliCentrics在香港聯合交易所有限公司公開上市，股票代碼6819。

關於北京仁正醫德科技有限公司

仁正醫德成立於2018年3月，是與IntelliCentrics Global Holdings Ltd.成立的合資醫療保健科技公司，率先在中國開發醫療保健科技平臺，致力於為病人提供正宗、可靠的醫療保健服務。

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