中国廊坊市选用IntelliCentrics远程医疗技术解决方案BioBytes™

达拉斯--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--医疗行业领先的可信赖技术平台创建者IntelliCentrics (HKSE: 6819)宣布，总部位于中国北京的IntelliCentrics在华合资企业北京仁正医德科技有限公司(Sciencare Technology Co., Ltd.)已获得中国廊坊市的一份合同。根据该协议，仁正医德被授权向约450万居民提供IntelliCentrics的BioBytes™的本地化版本。

IntelliCentrics集团首席执行官Mike Sheehan表示：“ BioBytes的魔力在于它能让患者和提供者在医护全程均等受益。通过采用BioBytes创新解决方案，廊坊市将为其社区提供可信赖的医疗保健体验，这是我们所有人都想要的，无论我们生活在哪里。我们悠久的医师、供应商和医务人员资格认证历史一直在期待有朝一日将患者接入我们的技术平台。交付基于信任的全集成端到端解决方案一直是我们的目标，这就是今天如此特别的原因。”

IntelliCentrics将信任作为一门技术，消除寻求和交付医疗保健时经常造成的障碍。Sheehan表示：“ 我们的使命宣言是，运用信任使优质医疗保健就像一大杯咖啡一样可及，这句话比以往任何时候更有意义。有了BioBytes，患者现在可在我们的技术平台内拥有、采集和掌控其健康数据，并能与他们挑选的可信赖提供者共享这些数据。我们想说：IntelliCentrics使人人成为赢家。”

IntelliCentrics已将供应商公司、供应商代表、护士和医生所需的高度分散的认证流程无缝集成到一款创新技术平台上。通过此端到端解决方案，在遵守法规和特定地点政策的前提下，供应方个人获得IntelliCentrics SEC³URE Passports 他们是“可信赖的”。SEC³URE Passport持有者以及平台上每家医护网点均受益于淘汰手工、易出差错和基于纸面的流程，从而加快在IntelliCentrics全球11,000多家医护网点中的可信赖状态，同时节省近90%的时间和成本。

关于IntelliCentrics

IntelliCentrics的使命是运用信任使优质医疗服务就像一大杯咖啡一样可及，因此创建了SEC³URE Ethos。SEC³URE Ethos平台建立在透明、中立和独立这三个核心原则的基础上，全球11,000多家医护网点都依赖SEC³UREEthos平台，以确保患者、医生、供应商代表和医疗保健公司之间的相互信任。欲了解有关该款世界最大的可信赖医疗技术平台的更多信息，请访问www.intellicentrics.com。IntelliCentrics在香港联合交易所有限公司公开上市，股票代码6819。

关于北京仁正医德科技有限公司

仁正医德成立于2018年3月，是与IntelliCentrics Global Holdings Ltd.成立的合资医疗保健技术公司，率先在中国开发一款医疗保健技术平台，致力于向患者提供正宗、可靠的医疗保健服务。

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