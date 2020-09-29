PCI Pharma Services推出首創的數位平臺，為客戶提供即時供應鏈資料和分析

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的製藥和生物製藥外包解決方案提供商PCI Pharma Services (PCI)今日宣佈推出創新的數位平臺pci | bridge，該平臺將讓客戶立即瞭解其臨床和商業供應鏈情況，並提供即時資料和見解來為決策提供依據。PCI採用敏捷開發流程（主要客戶可在此合作並提供意見）創建，建立了業界領先的數位介面，可為客戶提供更高的透明度，從而節省時間和資源，最終有助於更快地為病患帶來改變命運的治療方法。pci | bridge的推出是PCI已實施的眾多計畫之一，旨在將數位轉型納入其業務策略的核心。

PCI Pharma Services執行長Salim Haffar表示：「PCI始終放眼未來，而且已經看到科技和數位系統在製藥供應鏈產業中的潛力。12個月前，我們的組織做出在該領域擴大投資的慎重決定，目標是提升客戶體驗、使業務流程數位化，以及使IT規模隨著我們的成長而擴充。pci | bridge的推出代表了我們數位轉型過程中的重大里程碑成就。我們認為，我們獨特的產品將簡化客戶與我們的互動方式，並創造一流的客戶體驗。」

該平臺讓PCI與客戶之間直接互連，將使客戶可以隨時存取即時資訊，包括以有條理的客製化格式顯示的庫存、生產、分銷和裝運資料。該平臺還擁有文件庫，可在一個地方儲存並存取電子文書，也可以在平臺上安全簽名。

PCI Pharma Services數位與科技長Wayne Hull表示：「擁有以數位化功能和科技為建構基礎、功能齊全的供應鏈，意味著我們會更加熟練，可以快速、有效地轉移資源、資產和庫存。我們在PCI採用新科技是因為它們可以改善客戶體驗，提高供應鏈的能見度，並提供資料見解以改善效率和降低風險。」

pci | bridge背後的科技將把PCI系統與客戶的系統緊密且高度安全地整合在一起，從而使雙方都能輕鬆地管理供應鏈。其中的一項重要優勢是消除了對於雙方而言通常都比較費時的人工流程。

就pci | bridge與該公司合作的PCI主要客戶Agios Pharmaceuticals的資深總監兼供應鏈主管Wendy Xia表示：「就建構工具而言，尋求多家客戶的意見以瞭解我們希望如何使用該平臺以及與我們一起預覽反覆運算是非常重要的，因此它實際上對我們的工作很有幫助。我對我的團隊使用pci | bridge感到十分興奮，因為我認為它將大幅提高兩端的生產力和效率。」

參與開發過程的另一家PCI主要客戶eFFECTOR Therapeutics的開發營運總監Kevin Gregorczyk補充道：「我看到使用pci | bridge的好處是它能夠消除客戶不斷地向專案團隊詢問最新情況的需求。現在，我們讓這些資訊觸手可及，而且可以專注於PCI的大局，例如下一步工作。」

此次推出之後，PCI將繼續演進和更新pci | bridge功能，以滿足客戶需求。

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關於 PCI Pharma Services

全球醫療保健產業信任PCI的藥物開發解決方案，這些解決方案加快了他們的產品上市速度，擴大了取得商業成功的機會。唯有PCI提供經過驗證的經驗，每年成功上市超過50個產品，經營醫療保健業務超過50年。一流的科技和持續的投資使我們能夠在整個產品生命週期因應全球開發的需求——從第一期臨床試驗到商業化和持續供貨。我們的客戶視我們為其業務的延伸和合作夥伴，共同致力於改善病患的生活。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.pci.com或者在Twitter @PCI_Social上關注我們。

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