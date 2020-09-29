PCI Pharma Services推出首创的数字平台，为客户提供实时供应链数据和分析

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的制药和生物制药外包解决方案提供商PCI Pharma Services (PCI)今日宣布推出创新的数字平台pci | bridge，该平台将让客户立即了解其临床和商业供应链情况，并提供即时数据和见解来为决策提供依据。PCI通过敏捷开发过程（主要客户借此进行协作并提供意见）创建，建立了行业领先的数字界面，可为客户提供更高的透明度，从而节省时间和资源，最终有助于更快地为患者带来改变命运的治疗方法。pci | bridge的推出是PCI已实施的众多计划之一，旨在将数字化转型纳入其业务战略的核心。

PCI Pharma Services首席执行官Salim Haffar表示：“PCI始终放眼未来，而且已经看到技术和数字系统在制药供应链行业中的潜力。12个月前，我们组织做出在该领域加大投资的慎重决定，目的是增强客户体验，实现业务流程数字化，以及使我们的IT规模随着我们的发展而扩展。pci | bridge的推出代表了我们数字化转型过程中的重大里程碑成就。我们认为，我们独特的产品将简化客户与我们的互动方式，并创造领先的客户体验。”

该平台让PCI与客户之间直接对接，将使客户可以轻松地访问实时信息，包括以有条理的可自定义格式显示的库存、生产、分销和装运数据。该平台还拥有文档库，在文档库中，可在一个地方存储并访问电子文书，也可以在平台上安全签名。

PCI Pharma Services首席数字与技术官Wayne Hull表示：“拥有以数字化功能和技术为构建基础、功能齐全的供应链，意味着我们可以更善于快速、有效地转移资源、资产和库存。我们之所以在PCI采用新技术，是因为它们可以改善客户体验，提高对供应链的可见性，并提供数据见解，以优化效率和降低风险。”

pci | bridge背后的技术将把PCI系统与客户的系统紧密且高度安全地相整合，从而使双方都能轻松地管理供应链。其中的一项重要优势是消除了对于双方而言通常都比较费时的手动过程。

就pci | bridge与该公司合作的一家主要PCI客户Agios Pharmaceuticals的高级总监兼供应链主管Wendy Xia表示：“就工具构建而言，寻求多家客户的意见以了解我们希望如何使用该平台以及与我们一道预测迭代是非常重要的，因此它实际上对我们的工作很有帮助。我对我的团队使用pci | bridge感到十分兴奋，因为我认为它将大幅提高两端的生产率和效率。”

参与开发过程的另一家主要PCI客户eFFECTOR Therapeutics的开发运营总监Kevin Gregorczyk补充道：“我看到的使用pci | bridge的好处是，它能够消除客户不断向项目团队询问最新情况的需求。现在，我们让这些信息触手可及，而且可以专注于PCI的大局，例如下一步工作。”

此次推出之后，PCI将继续演进和更新pci | bridge功能，以满足客户需求。

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关于 PCI Pharma Services

全球医疗保健行业信任PCI的药物开发解决方案，这些解决方案加快了他们的产品上市速度，加大了取得商业成功的机会。唯有PCI提供经过验证的经验，每年成功上市超过50个产品，经营医疗保健业务超过50年。领先的技术和持续的投资使我们能够满足贯穿产品生命周期的全球开发的需求——从I期临床试验到商业化和持续供货。我们的客户视我们为他们业务的延伸和合作伙伴，共同致力于改善患者生活。如需了解更多信息，请访问www.pci.com或者在Twitter @PCI_Social上关注我们。

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