MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Nexi, de toonaangevende Italiaanse PayTech in digitale betalingen, tekent een partnerschap met Ebury, een van ‘s werelds toonaangevende Fintech-bedrijven die wereldwijde transactiebankdiensten aan bedrijven levert.

Volgens de overeenkomst sluit Ebury, opgericht in 2009 en met vestigingen in 20 landen, waaronder Italië, zich aan bij Nexi Open. De partnerbanken van Nexi zullen hun klanten het volledige pakket van Ebury-diensten kunnen aanbieden, inclusief internationaal cashmanagement, FX-risicobeheer en import/exportleningen.

