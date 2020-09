CARDIFF, Wales--(BUSINESS WIRE)--Jellagen® Limited, een marien biotechnologiebedrijf dat hoogwaardig collageen produceert dat is afgeleid van kwallen, heeft een licentieovereenkomst gesloten voor een exclusieve toekenning van patentrechten met Mayo Clinic voor de ontwikkeling van de behandeling van stembandverlamming .

Stembandverlamming [VCP] is een verwonding aan een of beide terugkerende laryngeale zenuwen (RLN’s), die de meeste spieren van het strottenhoofd aansturen. Dit resulteert in verlamming van de stembandspieren, wat kan leiden tot obstructie van de luchtwegen, kortademigheid, stemveranderingen enz. VCP wordt veroorzaakt door bijwerkingen van operaties, trauma, tumoren, enz. Het komt ook vaak voor in de stembanden van de populatie “zware gebruikers” zoals zangers, acteurs, politici en docenten. De wereldwijde VCP-markt wordt geschat op $ 2,6 miljard in 2020, waarbij het marktsegment voor bulkinjectie de komende vijf jaar goed is voor 15% met 4% CAGR, d.w.z. $ 380 miljoen in 2020.

