Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services expande serviços de logística reversa para varejistas de e-commerce na Cidade do México

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--A Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, fornecedora líder de serviços de logística de e-commerce global, anunciou hoje a expansão de capacidades de logística reversa nos seus armazéns na Cidade do México e Guadalajara no México. Historicamente, a empresa tem fornecido logística reversa, frete internacional, desembaraço aduaneiro, e preenchimento de pedidos B2B e D2C para importantes marcas de produtos eletrônicos no México, e está orgulhosa de estender seu conhecimento para servir uma ampla gama de segmentos verticais de produto, incluindo vestuário, bens de consumo embalados (consumer packaged goods, CPG), saúde e beleza, e outros.

A solução de gestão de retornos de e-commerce da Ingram Micro surge em um momento crítico, à medida que o e-commerce na América Latina apresenta crescimento recorde, resultando no aumento da demanda para a logística reversa. De acordo com a Visa, 13 milhões de consumidores na América Latina realizaram suas primeiras compras através do e-commerce no primeiro trimestre de 2020 e uma pesquisa do consumidor de 2020 da Statista indica que 26% de compradores on-line precisaram de retorno dentro de um ano de compra, um aumento de 4% no mesmo período no ano passado.

"Como um mercado emergente, a América Latina oferece oportunidade significativa para crescimento. Além de oferecer preenchimento rápido de pedidos e-commerce e serviços de logística avançados, estamos orgulhosos em oferecer logística reversa e soluções de retornos para atender às necessidades crescentes de varejistas e de marcas on-line por todos os setores e mercados verticais", disse Martin Garcia-Brosa, diretor executivo administrativo da América Latina, Ingram Micro. "A habilidade da empresa para processar retornos rapidamente é extremamente vantajosa. Além de permitir que recuperem margem em inventário, uma política de retorno simples é bastante atrativa para os consumidores, motivando-os a gastar mais e comprar regularmente. Já estamos processando retornos de e-commerce para importantes mercados on-line e não vemos a hora de dar as boas-vindas a novos clientes".

Os armazéns da Ingram Micro na América Latina estendem-se além de duas localidades na Cidade do México. Suas 17 instalações na região abrangem Costa Rica, Peru, Argentina, Colômbia e Chile, e sua Zona de Comércio Estrangeiro baseada em Miami serve como uma porta para a América Latina. Além da logística reversa, os serviços de e-commerce da Ingram Micro na América Latina incluem, logística avançada, gestão e otimização do envio direto e envio internacional.

Sobre a Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

A Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services fornece soluções de cadeia de suprimento que conectam oferta e demanda. Do preenchimento de pedidos internacionais ao envio direto e gestão de retorno, disposição de ativos de TI (IT Asset Disposition, ITAD), remarketing, distribuição e outros, nossas soluções impulsionam o crescimento por mercados móveis, de tecnologia e de e-commerce. É com muito orgulho que servimos clientes que variam desde marcas de crescimento rápido a empresas da Global 2000. Nos dedicamo a facilitar seus sucessos através de rede global de armazéns, tecnologia de classe mundial, parcerias estratégicas e décadas de conhecimento nos setores de logística, mobilidade e ITAD. Saiba mais em www.ingrammicroservices.com.

