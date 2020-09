L&T Technology Services sélectionnée pour prendre en charge la division Performance de conduite DRiV, de Tenneco

LTTS will be setting up a HUB Development Center which will focus on shared Engineering Services for DRiV. (Photo: Business Wire)

BENGALURU, Inde et BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société internationale de services d’ingénierie pure-play, de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir été retenue pour fournir des services d’ingénierie au groupe d’activité Contrôle de conduite (Ride Control) des équipements originaux (EO) DRiV, de Tenneco.

LTTS mettra en place un Centre de développement plateforme pour fournir à DRiV une capacité d’ingénierie supplémentaire en vue du développement des amortisseurs et composants conventionnels. Le Centre de développement plateforme offrira également un modèle commercial d’ingénierie hybride et unifié afin de prendre en charge des domaines établis tels que la gestion mécanique du cycle de vie des produits (product lifecycle management, PLM) et l’ingénierie numérique. LTTS collaborera également avec DRiV pour moderniser et mettre à jour les outils d’ingénierie, et créer un cadre de benchmarking international pour l’analyse du cycle de vie des produits.

Nik Endrud, vice-président du groupe et directeur général, DRiV Ride Control, a déclaré, « L’industrie des transports a connu une révolution extraordinaire ces dernières années principalement sous l’action des technologies numériques. Nos équipes d’ingénierie jouent un rôle crucial dans la conception et le développement des technologies de suspension, de nouvelle génération et au-delà, qui permettent à nos clients d’EO de se différencier sur un marché extrêmement concurrentiel et changeant rapidement. »

LTTS est un chef de file reconnu des services d’ingénierie, grâce à son infrastructure robuste pour l’ingénierie automobile, comprenant 11 laboratoires spécialisés ; à son bilan de collaboration avec des FEO de premier plan ; et à sa capacité de créer des brevets et des solutions prometteurs pour les clients.

« LTTS développera des outils de soutien de l’automatisation de la conception et du back office, qui permettront d’accroître l’efficacité pour notre organisation mondiale de l’ingénierie. Nous attendons des services de LTTS qu’ils nous aident à renforcer notre attention en interne sur le développement et le lancement de technologies de suspension innovantes dans nos centres d’excellence de l’ingénierie, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, ainsi qu’à proposer un service efficace de gestion des capacités qui nous permettra de nous adapter aux besoins croissants du marché mondial des suspensions, en matière d’ingénierie des amortisseurs et des composants conventionnels », a ajouté M. Endrud.

Shailendra Shrivastava, directeur mondial des transports terrestres chez L&T Technology Services a déclaré, « Chez LTTS, nous avons hâte de saisir les opportunités stimulantes dans les programmes d’ingénierie relatifs à la gestion du cycle de vie des produits, et ce nouvel engagement nous permettra d’ouvrir la voie pour créer des outils d’ingénierie destinés à soutenir les ingénieurs DRiV dans le développement de technologies de suspension intelligentes et de solutions passives innovantes. LTTS est impatiente de travailler avec DRiV et de tirer parti des tendances actuelles telles que les nouveaux modèles de mobilité hybride et l’évolution des voitures intelligentes. »

À propos de Tenneco

Avec un chiffre d’affaires de 17,45 milliards USD en 2019, et près de 78 000 membres d’équipe travaillant dans plus de 300 sites à travers le monde, Tenneco fait figure de chef de file parmi les concepteurs, fabricants et distributeurs de produits automobiles pour les clients d’équipements d’origine et de pièces de rechange, à l’échelle internationale. Nos quatre groupes d’activité, Éléments moteurs, Performance de conduite, Propreté de l’air et Transmission, proposent des solutions technologiques pour des marchés mondiaux diversifiés, parmi lesquels les véhicules légers, les camions commerciaux, les véhicules hors route, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500, et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 juin 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 600 employés répartis dans 17 centres de conception à l’échelle internationale, 28 bureaux de vente mondiaux, et 51 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

