Novacyt S.A. : Nouveau contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) pour les instruments et les kits de test COVID-19

PARIS & CAMBERLEY, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce la signature d'un nouveau contrat d'approvisionnement avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (Department of Health and Social Care ou DHSC) de ses instruments de tests rapides PCR q16 et q32, les kits exsig® COVID-19 Direct et genesig® SARS-CoV-2 Winterplex.

Il s'agit du deuxième contrat important conclu avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) pour Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire du Groupe, au cours de la pandémie COVID-19. Ce contrat fait suite au contrat en cours annoncé le 27 avril 2020 pour la fourniture de son test PCR COVID-19.

Selon les termes du contrat, qui est en deux phases, Primerdesign fournira ses produits au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique pour une durée maximale de six mois. La première phase a une durée initiale fixe de 14 semaines et peut être prolongée de 10 semaines supplémentaires. Cette première phase du contrat prévoit le déploiement immédiat de 300 instruments PCR, des kits connexes et des prestations de support d'une valeur minimale de 150 millions de livres sterling pour les 14 premières semaines. Sur la base de cette période initiale, 100 millions de livres sterling supplémentaires de chiffre d'affaires pourraient être attendus pour les 10 semaines suivantes, toutefois les volumes peuvent être revus à la hausse ou à la baisse sous réserve de certains critères de préavis donnés par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC).

La deuxième phase du contrat, optionnelle pour le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC), prévoit la fourniture supplémentaire d’un maximum de 700 instruments PCR, de kits et de services connexes, ainsi que certrains produits COVID-19 du Groupe si nécessaire. En fonction de l'utilisation qui en sera faite, cette deuxième phase du contrat pourrait se traduire par une augmentation des ventes nettement supérieure à celle de la première phase.

Ce contrat doit permettre à Novacyt de répondre aux besoins d’urgence de dépistage de la COVID-19 des patients du Service National de Santé britannique (National Health Service). En plus de fournir les produits, Novacyt assurera également des formations et des services de maintenance pour les instruments de tests q16 et q32.

Novacyt a la capacité de répondre aux deux phases de ce nouveau contrat et dans le même temps continuer à développer ses ventes sur les marchés internationaux.

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare :

« Je suis ravi que Novacyt continue à jouer un rôle clé pour aider le Royaume-Uni à lutter contre cette pandémie de la COVID-19 et ce deuxième contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) renforce la place importante qu'occupe le Groupe dans le secteur du diagnostic au Royaume-Uni aujourd'hui. Grâce à ce contrat, nous nous efforcerons de soutenir le Service National de Santé britannique (NHS) à l'approche d'une période hivernale difficile. La possibilité de tester plusieurs patients avec nos kits COVID-19, leaders sur le marché, et des instruments conçus pour fournir des résultats en moins de 60 minutes, contribuera à garantir le fonctionnement des unités clés du Service National de Santé britannique (NHS) pendant cette période difficile. Je suis extrêmement fier de ce que l'équipe de Novacyt continue à accomplir et reste confiant quant aux perspectives du Groupe, pas seulement à court terme, mais aussi à plus long terme ».

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l’Article 7 du règlement (UE) 596/2014

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com