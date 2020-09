GLI AEROPORTI DI MILANO MALPENSA E LINATE SONO I PRIMI IN ITALIA A INSTALLARE I SISTEMI DI SCREENING DEI BAGAGLI IN CABINA ECAC STANDARD 3 CON SMITHS DETECTION

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection oggi annunciato di aver ottenuto un contratto da parte di SEA Group per aiutare ad aggiornare gli aeroporti di Malpensa e Linate, due dei tre aerodromi internazionali di Milano, agli standard più elevati di sicurezza per il bagaglio in cabina nel settore - ECAC EDS CB C3. La realizzazione prevede l'installazione di un massimo di 18 sistemi di screening avanzato con tomografia computerizzata (TAC) — HI-SCAN 6040 CTiX — al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, e fino a 10 all'aeroporto di Milano Linate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.