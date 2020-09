PCI Pharma Services lance la première plateforme numérique en son genre pour fournir aux clients des données et analyses sur la chaîne logistique en temps réel

pci | bridge is an innovative digital platform that will give PCI clients immediate visibility into their clinical and commercial supply chain and provide instantaneous data and insights to inform decision-making. This view represents the pci | bridge dashboard on a computer, sharing production status, overall inventory status, open shipment orders and documents waiting for approval. (Photo: Business Wire)

pci | bridge’s digital interface makes real-time information readily accessible to clients including inventory, production, distribution and shipping data, presented in organized, customizable formats. This view represents the pci | bridge dashboard on a mobile device, sharing production status and overall inventory status. (Photo: Business Wire)

Created using an agile development process whereby key clients collaborated and provided input, PCI Pharma Services built an industry-leading digital interface that delivers greater transparency to clients – saving time and resources to ultimately help bring life-changing therapies to patients faster. The launch of pci | bridge is one of the many initiatives that PCI has undertaken to incorporate digital transformation as core to its business strategy.

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--PCI Pharma Services (PCI), un fournisseur de premier plan mondial de solutions d'impartition dans les domaines pharmaceutique et biopharmaceutique, a annoncé aujourd’hui le lancement de pci | bridge, une plateforme numérique innovante qui procurera à ses clients une visibilité immédiate de leur chaîne d'approvisionnement clinique et commerciale, et fournira des données et informations instantanées permettant d’éclairer la prise de décision. En utilisant un processus de développement souple dans le cadre duquel des clients clés ont collaboré et apporté des contributions, PCI a construit une interface numérique de tout premier plan qui offre davantage de transparence aux clients – permettant d’économiser du temps et des ressources pour, au final, aider à fournir des thérapies vitales aux patients plus rapidement. Le lancement de pci | bridge est l’une des nombreuses initiatives prises par PCI pour faire de la transformation numérique un élément central de sa stratégie commerciale.

« Chez PCI, nous regardons toujours vers l’avenir et avions identifié les possibilités qu’offrent la technologie et les systèmes numériques au secteur de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique », a déclaré Salim Haffar, président-directeur général de PCI Pharma Services. « Il y a douze mois, nous avons pris la décision délibérée, en tant qu’organisation, d'investir davantage dans ce domaine, avec comme objectifs d’améliorer les expériences client, de numériser les processus opérationnels et de dimensionner notre informatique afin qu’elle suive notre croissance. Le lancement de pci | bridge représente une étape très importante dans notre parcours de transformation numérique. Nous pensons que notre offre unique simplifiera la manière dont nos clients interagissent avec nous et créera une expérience client avant-gardiste. »

Connexion directe entre PCI et ses clients, la plateforme permettra aux clients d’accéder facilement aux informations en temps réel, notamment aux données d'inventaire, de production, de distribution et d'expédition, présentées dans des formats organisés et personnalisables. La plateforme offre également un dépôt de documents, dans lequel des documents électroniques peuvent être stockés et traités dans un lieu unique, et des signatures peuvent y être sécurisées.

« Le fait de disposer d’une chaîne d'approvisionnement pleinement fonctionnelle, dont les bases sont construites sur des technologies et des capacités numériques, signifie que nous sommes plus à même de déplacer des ressources, des actifs et des stocks – de manière rapide et efficace », a déclaré Wayne Hull, responsable du service numérique et technologies chez PCI Pharma Services. « Chez PCI, nous adoptons de nouvelles technologies car elles améliorent les expériences client, offrent une plus grande visibilité de la chaîne d'approvisionnement et fournissent des connaissances liées aux données permettant d’optimiser l'efficacité et d’atténuer les risques. »

La technologie derrière pci | bridge permettra d’intégrer étroitement et de manière très sûre les systèmes de PCI à ceux des clients, la chaîne d'approvisionnement pourra ainsi être gérée facilement par les deux parties. Un avantage important est la suppression des processus manuels qui sont souvent chronophages pour les deux côtés.

« Solliciter les commentaires de multiples clients pour comprendre comment nous espérons utiliser la plateforme et prévisualiser les itérations avec nous est inestimable pour structurer l’outil, de sorte qu’il puisse être vraiment utile pour notre travail », a déclaré Wendy Xia, directrice principale, responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Agios Pharmaceuticals, un client clé de PCI client qui a travaillé avec la société sur pci | bridge. « Je suis absolument ravie que mon équipe utilise pci | bridge car je pense que cette solution améliorera grandement la productivité et l’efficacité aux deux extrémités. »

« L’avantage que je vois à utiliser pci | bridge est que cela élimine le besoin pour les clients de constamment prendre contact avec les équipes de projet pour des mises à jour. Nous aurons dorénavant ces informations à portée de main et pourrons à la place nous concentrer sur le tableau d'ensemble avec PCI, notamment sur les nouveautés à venir », a ajouté Kevin Gregorczyk, directeur en charge des activités de développement chez eFFECTOR Therapeutics, un autre client clé de PCI, qui a participé au processus de développement.

Après le lancement, PCI continuera de faire évoluer et de mettre à jour les fonctionnalités de pci | bridge afin de répondre aux besoins des clients.

Pour en savoir plus au sujet de pci | bridge, cliquez ici.

À propos de PCI Pharma Services

Les acteurs mondiaux du secteur de la santé font confiance à PCI pour ses solutions de développement de médicaments qui accélèrent la mise sur le marché de leurs produits et accroissent leurs opportunités de réussite commerciale. PCI est la seule société à disposer d'une expérience éprouvée découlant de plus de 50 lancements de produits par an et de plus de 50 années d’activité dans le secteur des soins de santé. Notre technologie de pointe et nos investissements renouvelés nous permettent de répondre aux besoins de développement internationaux tout au long du cycle de vie du produit - des essais cliniques de Phase I jusqu'à la commercialisation et à l'approvisionnement continu. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur activité et un partenaire collaboratif, avec l'objectif partagé d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pci.com ou suivez-nous sur Twitter à l’adresse @PCI_Social.

