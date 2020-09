LES AÉROPORTS DE MILAN MALPENSA & LINATE DEPLOIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN ITALIE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES BAGAGES DE CABINE CONFORMES À LA NORME ECAC 3 AVEC SMITHS DETECTION

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat par SEA Group pour soutenir la modernisation des aéroports de Malpensa et de Linate, deux des trois aéroports internationaux de Milan, afin qu'ils répondent aux normes de sécurité les plus élevées du secteur pour les bagages de cabine - ECAC EDS CB C3. Dans le cadre de cette mise en œuvre, jusqu'à 18 systèmes de contrôle par tomographie assistée par ordinateur (CT) avancés - HI-SCAN 6040 CTiX — seront installés au terminal 1 de l'aéroport de Milan Malpensa, et jusqu'à 10 autres à l'aéroport de Milan Linate.

En plus de fournir une détection avancée des explosifs avec un faible taux de fausses alertes, la technologie CT permet le maintien des appareils électroniques et des liquides dans les sacs. Le groupe SEA a également choisi les scanners de bagages à main HI-SCAN 6040 CTiX de Smiths Detection pour contribuer à protéger la santé des voyageurs en réduisant le nombre de plateaux nécessaires lors du contrôle de sécurité et en minimisant les points de contact sur les passages de sécurité.

"En tant que portes d'entrée principales de Milan vers le reste du monde, notre priorité pour les aéroports de Malpensa et de Linate est d'offrir aux passagers les normes de sécurité les plus élevées, notamment en prenant les précautions nécessaires pour préserver la santé. Grâce à la technologie CT et aux images 3D à haute résolution, leurs agents de sécurité pourront effectuer des évaluations rapides et précises, ce qui accélérera les contrôles de sécurité afin de réduire l'encombrement et de permettre aux voyageurs d'optimiser leur distance de sécurité par rapport aux autres lors de leur passage aux points de contrôle", a déclaré Tony Tielen, vice-président de Smiths Detection pour l'Europe et l'Afrique.

L'installation en plusieurs phases commencera au troisième trimestre 2020 et devrait être terminée d'ici la fin 2021. Les quatre premières unités CTiX seront installées et mises en service à l'aéroport de Linate d'ici la fin octobre 2020.

Ce contrat est également assorti d'un service "Full Risk", comprenant une maintenance préventive et corrective.

Outre l'approbation CEAC EDS CB C3, le HI-SCAN 6040 CTiX a également obtenu le plus haut niveau de certification AT-2 de la Transportation Security Administration (TSA).

