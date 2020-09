MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection heeft vandaag aangekondigd dat het een contract heeft gekregen van SEA Group om de upgrade van de luchthavens Malpensa en Linate, twee van de drie internationale luchthavens in Milaan, te ondersteunen naar de hoogste beveiligingsstandaard voor handbagage in de sector – ECAC EDS CB C3. Als onderdeel van de implementatie zullen tot 18 geavanceerde computertomografie (CT) -screeningsystemen – HI-SCAN 6040 CTiX – worden geïnstalleerd op Milano Malpensa Airport Terminal 1, samen met nog eens 10 andere op Milano Linate Airport.

