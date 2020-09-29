BrainBox AI宣布在亞洲與Sunland Cleantech建立合作夥伴關係

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--面向企業和商業建築的自主人工智慧(AI)技術先驅供應商BrainBox AI欣然歡迎總部位於香港的Sunland Cleantech加入其不斷擴大的授權轉銷商合作夥伴行列。

BrainBox AI結合深度學習、基於雲端運算，為建築物業主提供一種支援建築物自主運行的獨特技術。BrainBox AI的解決方案讓建築物的供暖、通風和空調(HVAC)系統能夠即時自主運行，可在3個月以內將總能源成本降低多達25%，碳足跡減少20-40%，居住舒適度提升60%。

Sunland Cleantech現在可為其客戶提供市面上最新的能耗優化技術，為建築物業主節省可觀的水電費用。BrainBox AI技術可以在2-3個小時內安裝完畢，而且不需要部署額外感測器。

Sunland Cleantech董事總經理兼聯合創始人Chad Sunde表示：「與BrainBox AI合作可以在很短的交付週期內幫助我們的客戶節省能源支出，無需任何資本支出，這有助於我們履行減少亞洲HVAC能耗的承諾。在氣候變化的影響日益顯現的當下，BrainBox AI解決方案為實現積極變化提供了更好的途徑。」

BrainBox AI首席營收官Rainer Wellige表示：「我們很高興能與Sunland Cleantech合作，在亞洲市場推出BrainBox AI。我們期待著Sunland Cleantech幫助我們實現我們的使命，即大幅降低房地產行業的能源消耗，進而減少對氣候變化的影響。」

自2019年5月推出以來，BrainBox AI已聯手全球30多家合作夥伴，向市場提供改寫行業格局的AI解決方案。我們鼓勵亞洲的建築物業主聯絡Sunland Cleantech，進一步了解BrainBox AI現在可為他們的建築物所帶來的改變。歡迎造訪BrainBox AI網站以了解有關該技術的更多資訊。

關於Sunland Cleantech

總部位於香港的Sunland Cleantech是一家志向高遠的公司。我們的目標是成為亞洲首屈一指的HVAC節能降耗技術供應商。我們對於可為亞洲公司帶來市面上的新技術而感到振奮不已。

我們也對世界滿懷熱情，希望盡已所能，將當前的氣候問題帶回到一個更加平衡、最終更加安全的水準，以造福子孫後代。了解關於Sunland Cleantech的更多資訊。

關於BrainBox AI

BrainBox AI於2017年創立，結合了行政總裁兼聯合創始人Sean Neely的領導力，與首席技術官兼聯合創始人Jean-Simon Venne的專業性專長，其目標是透過人工智慧重新定義建築自動化，以站在綠色建築革命的最前沿。BrainBox AI總部位於全球AI中心蒙特婁，擁有60多名員工，致力於為辦公大樓、機場、酒店、集合住宅、長期護理設施和商業零售等多個領域的房地產客戶提供支援。

BrainBox AI的研究夥伴合作包括美國能源部國家可再生能源實驗室(NREL)、資料評估研究所(IVADO)以及蒙特婁高等工程技術學院(ETS)等教育機構。了解關於BrainBox AI的更多資訊。

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