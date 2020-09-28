Esri和AfroChampions建立合作關係以在非洲推廣地理資訊系統

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球智慧定位領導者Esri今日宣佈與泛非洲非營利組織AfroChampions共同建立行動計畫，以推動旨在促進公私合作的政策，進而促進非洲經濟轉型。該計畫的目標是透過對話和潛在的合作關係建立，讓企業、政府、非洲聯盟及其他區域經濟共同體的領導人參與應用地理空間科技和解決方案。

與AfroChampions新建立的合作關係旨在為非洲的永續經濟發展貢獻力量，並在整個非洲大陸宣揚共享地理空間基礎設施的益處。由於大多數非洲人仍生活在農村地區，因此地理資訊系統(GIS)科技可以創造新的成長機會，尤其是在衛生和遠距醫療、土地管理、農業和交通運輸等關鍵領域。

GIS提供的強大地圖繪製和資料分析功能，為當今國家追求的一些最成功的經濟策略奠定了基礎。除了廣泛的區域合作夥伴網路之外，該計畫還將為非洲各國政府及其他組織簡化取用Esri全球一流的GIS技術和專業知識的途徑。

AfroChampions執行理事Edem Adzogenu博士表示：「鑑於COVID-19疫情及相關危機的影響，非洲領導人必須快速推動《非洲大陸自由貿易區》(AfCFTA)，這是我們自己的復甦計畫。但是，我們需要諸如地理空間解決方案之類的科技來使AfCFTA運作。」

從長遠來看，Esri的解決方案將推進作為「AfroChampions一兆美元投資架構」(Trillion Dollar Investment Framework)的一部分而保留的專案，該架構是非洲聯盟正式認可的全方位藍圖，其中AfCFTA的核心推動因素是交通運輸和連線性；消除非關稅壁壘；降低電力成本；以及在現代化數位經濟中提升價值和工業化水準。

Esri中東和非洲總經理Sohail Elabd表示：「在經濟形勢難以預料的時期，與AfroChampions等合作夥伴協調合作，以推廣促進全球永續發展的計畫，我們認為這是本公司使命的一部分。在整個非洲大陸的行動派企業和政治領袖的協助下，這些計畫將可促進地理空間解決方案的使用，進而為包括醫療服務範圍和基礎設施支援等在內的全球公共利益提供助力。」

此次合作是Esri對其用戶及整個非洲更廣泛的地理空間社區的長期承諾的一部分。它與一些主要的非洲大陸計畫緊密關聯，例如AfCFTA；《2013-2022年非洲開發銀行策略》；《聯合國2030年永續發展議程》；以及非盟《2063年議程》，該議程強調了對全球地理空間資訊促進永續發展(GI4SD)管理的需求。

Azogenu繼續說道：「Esri的支持來得很及時。它可以透過多種切實可行的方式協助我們，例如編製資料、確定可供各國複製的最佳實務、為策略性基礎設施專案確定合適的位置，或者推出跨境再生能源專案。」

由Esri建立的非洲大陸現有地理空間社區平臺Africa Geoportal將為AfroChampions的Boma of Africa虛擬節慶及其他正在進行的社區推廣活動提供支援。

如欲瞭解有關Esri如何與中東和非洲社區合作並為他們提供以位置為基礎的永續解決方案以應付全球挑戰的更多資訊，請造訪esri.com/en-us/about/about-esri/mea。

關於AfroChampions

AfroChampions Initiative是一項公私合作夥伴關係，旨在激發非洲的資源和機構活力，以推動非洲的經濟整合和轉型。為此，AfroChampions將為非洲經濟領域領軍者的湧現和成功提供支援，他們在整合非洲市場、加速非洲大陸的轉型及其全球競爭力方面均扮演關鍵角色。AfroChampions總部位於迦納阿克拉，在其他企業和機構合作夥伴的支持下，與區域和全球合作夥伴及政府保持合作。AfroChampions已界定活動的四大支柱，全部以促進非洲的經濟整合為目標。它們是

政策宣傳：關於非洲整合和包容性發展的政策制定和宣傳，特別注重推進非洲大陸自由貿易區，有望在2021年創造出全球最大的單一市場。

動員領軍者發揮影響力：建立非洲私人和公共部門領軍者網路以及兩者之間的合作關係，以在非洲轉型專案和計畫方面保持合作。

促進投資：推動對非洲大陸顛覆性專案的投資，以加速經濟整合和轉型。

培養未來的領軍者：建立並促進下一代非洲領軍機構、創新者和領導人的成長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.afrochampions.com。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料的潛力，以改善營運和業務成果。Esri成立於1969年，已有逾35萬家組織部署Esri軟體，其中包括90家《財星》100大企業、美國所有50個州政府、美國大大小小超過半數的縣、《富比士》美國100所最佳大學(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)排行榜中的87所，以及美國政府所有15個行政部門和數十家獨立機構。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最先進的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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