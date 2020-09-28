Esri和AfroChampions建立合作关系以在非洲推广地理信息系统

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球位置情报领导者Esri今日宣布与泛非洲非营利组织AfroChampions联合建立一项计划，以推动旨在促进公私合作的政策，进而促进非洲经济转型。该计划的目标是通过对话和潜在的合作关系建立，让企业、政府、非洲联盟及其他区域经济共同体的领导人参与应用地理空间技术和解决方案。

与AfroChampions新建立的合作关系旨在为非洲的可持续经济发展做出贡献，并在整个非洲大陆宣扬共享地理空间基础设施的益处。由于大多数非洲人仍生活在农村地区，因此地理信息系统(GIS)技术可以创造新的增长机会，尤其是在卫生和远程医疗、土地管理、农业和交通运输等关键领域。

GIS提供的强大的地图绘制和数据分析，为当今国家追求的一些最成功的经济战略奠定了基础。除了广泛的区域合作伙伴网络之外，该计划还将为非洲各国政府及其他组织简化获取Esri全球领先的GIS技术和专业知识的途径。

AfroChampions执行理事Edem Adzogenu博士表示：“考虑到受COVID-19疫情及相关危机的影响，非洲领导人必须快速跟踪《非洲大陆自由贸易区》(AfCFTA)，这是我们自己的恢复计划。但是，我们需要诸如地理空间解决方案之类的技术来将AfCFTA投入使用。”

从长远来看，Esri的解决方案将推进作为“AfroChampions万亿美元投资框架”(Trillion Dollar Investment Framework)的一部分而保留的项目，该框架是非洲联盟正式认可的全方位路线图，其中AfCFTA的核心推动因素是交通运输和连接性；消除非关税壁垒；降低电力成本；以及在现代化数字经济中提升价值和工业化水平。

Esri中东和非洲总经理Sohail Elabd表示：“在经济形势难以预料的时期，与AfroChampions等合作伙伴协调合作，以推广促进全球可持续发展的计划，我们将之视为本公司使命的一部分。借助整个非洲大陆的行动派企业和政治领袖网络，这些计划将有助于促进为了全球公共利益的地理空间解决方案的使用，包括医疗覆盖和基础设施支援等。”

此次合作是Esri对其用户及整个非洲更广泛的地理空间社区的长期承诺的一部分。它与一些主要的非洲大陆计划紧密关联，例如AfCFTA；《2013-2022年非洲开发银行战略》；《联合国2030年可持续发展议程》；以及非盟《2063年议程》，该议程强调了对全球地理空间信息促进可持续发展(GI4SD)管理的需求。

Azogenu继续道：“Esri的支持来得很及时。它可以通过多种切实可行的方式帮助我们，例如编制数据、确定可供各国效仿的最佳实践、为战略基础设施项目确定合适的位置，或者推出跨境可再生能源项目。”

由Esri建立的非洲大陆现有地理空间社区平台Africa Geoportal将为AfroChampions的虚拟Boma of Africa节及其他正在开展的社区拓展活动提供支持。

如需了解有关Esri如何与中东和非洲社区合作并向他们提供基于位置的可持续解决方案以应对全球挑战的更多信息，请访问esri.com/en-us/about/about-esri/mea。

关于AfroChampions

AfroChampions Initiative是一项公私合作关系，旨在激发非洲的资源和机构活力，以推动非洲的经济一体化和转型。为此，AfroChampions将为非洲经济领域领军者的涌现和成功提供支持，他们在整合非洲市场、加速非洲大陆的转型及其全球竞争力方面均扮演着关键角色。AfroChampions总部位于加纳阿克拉，在其他企业和机构合作伙伴的支持下，与区域和全球合作伙伴及政府保持合作。AfroChampions已界定活动的四大支柱，均旨在促进非洲的经济一体化。它们是

政策宣传：关于非洲一体化和包容性发展的政策制定和宣传，特别侧重于推进非洲大陆自由贸易区的建立，该贸易区有望在2021年建成全球最大的单一市场。

动员领军者发挥影响力：建立非洲私营和公共部门领军者网络以及两者之间的合作关系，以在非洲转型项目和计划方面保持合作。

促进投资：推动对非洲大陆颠覆性项目的投资，以加速经济一体化和转型。

培养未来的领军者：建立并促进下一代非洲领军机构、创新企业和领军企业成长。

如需了解更多，请访问www.afrochampions.com。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据的潜力，以改善运营和业务成果。Esri成立于1969年，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括90家《财富》100强公司、美国所有50个州政府、美国大大小小超过半数的县、《福布斯》美国100家最佳大学(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)榜单中的87所，以及美国政府所有15个执行部门和数十家独立机构。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最先进的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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