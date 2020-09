Hoffmann Green Cement Technologies signe avec Immobilière 3F, le numéro 1 du logement social et GCC un contrat d’expérimentation de ses ciments bas carbone

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’un contrat d’expérimentation des ciments bas carbone avec Immobilière 3F et GCC.

Le numéro un du logement social en France qui gère 265 000 logements, foyers et commerces et qui a livré 6 200 logements en 2019 signe aujourd’hui aux côtés de GCC, partenaire historique d’Hoffmann Green, un contrat d’expérimentation des ciments décarbonés qui seront utilisés dans le cadre d’un chantier de construction de 85 logements sociaux à Saint-Leu-la-Forêt (95). L’objectif de cette opération est de construire des bâtiments à faible empreinte carbone afin de réduire l’empreinte carbone de la construction du site.

Ciment bas carbone Hoffmann Green pour un projet de 85 logements sociaux à Saint-Leu-la-Forêt (95)

L’entreprise Immobilière 3F et le Groupe GCC sont résolument engagés dans la voie de la transition écologique et expérimentent de nouvelles solutions permettant de réduire le bilan carbone de leurs activités. Les deux entreprises placent les performances énergétique et carbone de l’habitat au cœur de leurs actions de construction avec des cahiers des charges ambitieux qui anticipent les normes environnementales.

Le Groupe GCC, l’une des 10 premières entreprises du secteur du BTP en France, qui développe des bâtiments bas-carbone performants et qui sera en charge de la construction des logements a proposé à Immobilière 3F d’utiliser sur son chantier de Saint-Leu-la-Forêt les ciments Hoffmann Green. Le ciment bas carbone d’Hoffmann y sera utilisé pour les voiles de béton, les dalles de planchers, les poteaux, les poutres et les escaliers pour plus de 1 600 m3.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce contrat renforce une nouvelle fois la valeur de notre solution de ciment décarboné. Nous sommes ravis de prolonger davantage nos relations avec GCC qui étape après étape fait de nos ciments une véritable alternative aux ciments traditionnels. La confiance accordée par le Groupe 3F, leader français du logement social nous permet de franchir une nouvelle étape dans le déploiement de nos solutions et matérialise une reconnaissance sans précèdent de notre histoire industrielle. Nous nous réjouissons d’avance de suivre dès le mois prochain le début des travaux à Saint-Leu-la-Forêt ».

Maud Collignon, directrice de la construction Ile-de-France d’Immobilière 3F, déclare : « Cette expérimentation de béton bas carbone s’inscrit pleinement dans notre ambition de maitrise d’ouvrage écoresponsable ».

Jacques Marcel, Président du directoire de GCC, précise : « Ce partenariat démontre notre engagement dans l’innovation ainsi que notre volonté d’être une référence dans le développement technique. Il illustre totalement notre responsabilité d’entrepreneur en matière sociétale et environnementale ».

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (pré-bourse)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos du groupe GCC

Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 45 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 milliard d’€ en 2019, GCC est un groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain. www.gcc-groupe.com et sur LinkedIn.

À propos de 3F

3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère plus de 265 000 logements sociaux, foyers et commerces en France, a réalisé en 2019 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires et investi 1,4 milliard d’euros dans le logement. Sa mission est de proposer des solutions de logement et d’hébergement adaptées aux différents revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis en place avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant en permanence son offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son engagement. www.groupe3f.fr - www.3fetvous.fr - @3F_Officiel