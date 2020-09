Le Fonds GLC d'Evolve est désormais négocié sur NEO Bourse

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NEO a le plaisir d'annoncer que l'Evolve Gold Miners Fund d'Evolve Funds Group Inc. ("Evolve") est à présent négociable sur NEO Bourse. Ce tout nouveau FNB, listé sous le mnémo NEO:GLC, est le fruit de la conversion d'un fonds à capital fixe, à la suite d'une restructuration et d'un changement de nom de la société.

Le Fonds GLC d'Evolve a pour objectif de fournir aux actionnaires une croissance à long terme du capital en investissant dans un panier diversifié d'actions d'émetteurs du secteur de l'exploitation aurifère, situés dans le pays et à l'international. "À l'heure où les cours de l'or se renforcent malgré la pandémie mondiale, nous estimons qu'il reste une opportunité d'investissement à long terme dans le secteur de l'exploitation aurifère", déclare Elliot Johnson, directeur des investissements d'Evolve ETFs. "Au vu des incertitudes planant sur le monde post pandémique, le temps est peut-être venu pour les investisseurs d'envisager des actions d'exploitation aurifère. Nous avons lancé l'Evolve Gold Miners Fund pour fournir aux investisseurs l'accès à un secteur de croissance sous-évalué qui a historiquement pris des trajectoires opposées à celles des grands marchés d'actions."

Le Fonds GLC vient s'ajouter à deux autres FNB Evolve déjà listés sur NEO Bourse: Evolve Active Core Fixed Income Fund (FIXD) et High Interest Savings Account Fund (HISA).

"C'est pour nous un honneur de compter un nouveau FNB Evolve au sein de notre famille", déclare Jos Schmitt, PDG de NEO. "NEO Bourse est devenu la plateforme de choix de près de 100 références uniques, y compris des sociétés publiques et des fournisseurs de FNB parmi les plus grands et prometteurs du Canada. Gérant environ 20% de toutes les négociations de FNB canadiens, NEO dispose d'une connaissance et d'une expertise approfondies dans le secteur des FNB au Canada. Le choix de cette plateforme a donc été tout naturel pour Evolve. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à soutenir leur croissance et à accueillir de nouvelles cotations à l'avenir."

Les investisseurs peuvent négocier les actions NEO:GLC via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur NEO.

À propos d'Evolve

Avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion, Evolve est l'un des fournisseurs de FNB connaissant la plus forte croissance au Canada depuis le lancement de sa première série de FNB en septembre 2017. En qualité de chef de file des FNB thématiques, Evolve se spécialise dans l’offre de FNB novateurs aux investisseurs canadiens. La série de FNB Evolve permet aux investisseurs d’accéder à: (i) des thèmes d’investissement à long terme; (ii) des stratégies de revenu sur base indicielle; et (iii) certains des principaux gestionnaires d’investissement au monde. Fondé par une équipe de spécialistes chevronnés de l’industrie qui ont prouvé leur efficacité, Evolve a créé des produits d’investissement qui changent la donne.

À propos de NEO Exchange

NEO Bourse est une plateforme boursière progressiste rassemblant des investisseurs et des leveurs de capitaux au sein d’un environnement équitable, efficient et orienté sur les services. Pleinement opérationnel depuis juin 2015, NEO accorde la priorité aux investisseurs, en leur donnant accès à tous les titres canadiens cotés dans un cadre juste. NEO Bourse accueille des entreprises majeures et des produits d'investissement à la recherche d'une plateforme synonyme de confiance pour les investisseurs, de liquidités de qualité, de décisions éclairées et d'accès illimité aux données du marché.

