Immervision推出由计算机视觉社区开发的首台具有智能视觉的仿人机器人JOYCE

Immervision推出了JOYCE，这是世界上第一台由计算机视觉社区开发的人型机器人

Immervision推出了JOYCE，这是世界上第一台由计算机视觉社区开发的人型机器人

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于蒙特利尔的广角智能视觉技术领导者Immervision推出了由计算机视觉社区开发的第一台人型机器人JOYCE，以帮助机器获得与人类相似的感知和其他能力。

观看视频：www.bilibili.com/video/BV1Z5411L7jm

JOYCE旨在邀请社区通过升级她的光学、传感器和AI算法来帮助JOYCE更好地理解她所处的环境，从而进一步促进计算机视觉技术的发展。

为了支持这项复杂任务的实现，Immervision还将发布面向工程师和AI开发人员的JOYCE开发套件。这款名为“JOYCE IN A BOX”的开发套件配备三台超广角全景相机，它们经过校准可以实现2D半球、3D立体半球或完整的360x360球形捕获和环境观察。它使用了画中数据(data-In-picture)技术，因此她的每个视频帧都可以使用来自各种传感器的数据加以充实，这些传感器为AI和神经网络、计算机视觉和SLAM算法提供情境信息，以帮助增加她的视觉感知能力。

此外，JOYCE将进行流式直播，这样人们不仅可以关注它的能力发展过程，而且可以在她环游世界、跳伞、参加商务会议或参观计算机视觉实验室时透过她的眼睛观看世界。

JOYCE源自Immervision创新实验室(InnovationLab)，该实验室的使命是加速新的创新解决方案的出现，并帮助为范围广泛的工业设备构建下一代智能视觉系统。

Immervision总裁兼首席执行官Pascale Nini表示：“在Immervision，我们坚信团结计算机视觉社区以打破阻碍创新周期的孤岛的价值。相反，让我们通过跨行业交流来突破机器感知的发展界限。我们相信，JOYCE将帮助开发极具创新性的解决方案，以解决复杂的行业挑战。”

潜在用例包括：

增强吸尘器、照明系统和家用电器等智能家居设备的性能。

改进光学技术，以确保辅助驾驶和自动驾驶汽车中的驾驶员安全。

提高消防员透过树木和烟雾发现人员和物体的能力。

改进医学诊断，以在CT扫描中更好地识别癌症肿瘤或其他病症。

帮助识别农作物疾病的早期迹象，等等。

有关JOYCE在社区内的进展与合作，请访问JOYCE.VISION并关注它的社交频道。

关于Immervision

Immervision可以在任何设备上实现智能视觉。我们拥有Deep Seeing技术以及享有声誉的广角光学设计和图像处理领域专家，可赋予智能设备以超越人眼的视觉能力，以捕获高质量的视觉和情境数据。我们发明、定制和授权许可广角镜头和图像软件技术，应用于从拍摄到显示的AI、机器视觉和用户应用，涉及手机、汽车、机器人、安防以及其他工业和消费产品行业。www.immervision.com

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