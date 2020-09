Esri et AfroChampions lancent un partenariat pour promouvoir les SIG en Afrique

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le chef de file mondial de l’intelligence géospatiale, a annoncé aujourd’hui une initiative commune avec AfroChampions, une organisation panafricaine à but non lucratif, visant à promouvoir des politiques qui favorisent la collaboration public-privé pour une transformation économique de l’Afrique. L’objectif de l’initiative consiste à engager des dirigeants d’entreprises, de gouvernements, de l’Union africaine, et d’autres communautés économiques régionales à travers le dialogue et d’éventuelles créations de partenariats pour appliquer la technologie et des solutions géospatiales.

Ce nouveau partenariat avec AfroChampions cherche à contribuer au développement économique durable en Afrique et à promouvoir les avantages d’une infrastructure géospatiale partagée sur tout le continent. Alors qu’une majorité d’Africains vivent encore dans des régions rurales, la technologie des systèmes d’information géographique (SIG) peut créer de nouvelles opportunités de croissance, en particulier dans des domaines stratégiques tels que la santé et la télémédecine, la gestion des terres, l’agriculture, et la mobilité.

La cartographie et les analyses de données puissantes offertes par les SIG forment les bases des stratégies économiques parmi les plus fructueuses et que tant de nations recherchent aujourd’hui. Outre un large réseau de partenaires régionaux, cette initiative offrira aux gouvernements africains et aux autres organisations un accès rationalisé à la technologie et l’expertise des SIG, d’Esri, un atout de premier plan à l’échelle mondial.

« Étant donné l’impact de la pandémie de COVID-19 et des crises qui en découlent, les dirigeants africains doivent accélérer le programme de la zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area [AfCFTA]), qui constitue notre propre plan de redressement », a déclaré le Dr Edem Adzogenu, le directeur exécutif d’AfroChampions. « Cependant, nous avons besoin de technologies, telles que les solutions géospatiales, afin de rendre l’AfCFTA opérationnelle. »

À long terme, les solutions d’Esri feront progresser les projets retenus dans le cadre des investissements de plusieurs billions de dollars, d’AfroChampions, une feuille de route à 360° soutenue officiellement par l’Union africaine et dans laquelle les catalyseurs fondamentaux de l’AfCFTA sont les transports et la connectivité ; la suppression des barrières non tarifaires ; une électricité à faible coût ; et une valeur et une industrialisation accrues dans une économie numérique modernisée.

« En cette période d’incertitude économique, nous considérons comme une partie de la mission de notre entreprise de nous coordonner et de collaborer avec des partenaires tels qu’AfroChampions, en faveur d’initiatives qui promeuvent le développement durable au niveau mondial », a indiqué pour sa part Sohail Elabd, le directeur général d’Esri, pour la région Moyen-Orient et Afrique. « Avec l’aide d’un réseau d’entreprises et de dirigeants politiques axés sur l’action, qui s’étend sur tout le continent, ces initiatives peuvent être essentielles pour faire progresser l’utilisation des solutions géospatiales pour le bien public dans le monde entier, depuis la couverture de santé, jusqu’au soutien aux infrastructures. »

Ce partenariat fait partie de l’engagement continu d’Esri envers ses utilisateurs et la communauté géospatiale en général dans toute l’Afrique. Il est étroitement aligné sur des initiatives continentales clés telles que l’AfCFTA ; la Stratégie de la banque africaine de développement pour 2013-2022 ; l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable ; et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui soulignent le besoin d’une gestion mondiale des Informations géospatiales pour le développement durable (Geospatial Information for Sustainable Development, GI4SD).

« Le soutien d’Esri arrive à point nommé », poursuit M. Adzogenu. « Il peut nous aider de façons multiples et pratiques, par exemple en compilant les données, en identifiant les meilleures pratiques qui peuvent être reproduites d’un pays à l’autre, en définissant les bons emplacements pour les projets d’infrastructure stratégique, ou en lançant des projets renouvelables transfrontaliers. »

Africa Geoportal, la plateforme de la communauté géospatiale existante sur le continent, et développée par Esri, soutiendra le festival virtuel d’AfroChampions « Boma of Africa » ainsi que d’autres activités continues de sensibilisation de la communauté.

Pour en savoir plus sur la façon dont Esri s’associe avec les communautés du Moyen-Orient et d’Afrique pour les autonomiser en apportant des solutions durables aux défis mondiaux basées sur la géolocalisation, visitez la page esri.com/en-us/about/about-esri/mea.

À propos d’AfroChampions

L’Initiative AfroChampions désigne un partenariat public-privé conçu pour galvaniser les ressources et les institutions africaines en vue de stimuler l’intégration et la transformation économiques de l’Afrique. Par conséquent, AfroChampions soutient l’émergence et la réussite des champions économiques africains, qui jouent un rôle crucial dans l’intégration des marchés africains et l’accélération de la transformation du continent et de sa compétitivité mondiale. AfroChampions a son siège à Accra, au Ghana, et collabore avec des partenaires et des gouvernements régionaux et mondiaux, avec le soutien d’autres partenaires publics et privés. AfroChampions a défini quatre piliers d’activité, tous voués à soutenir l’intégration économique de l’Afrique. Ces piliers sont les suivants :

La défense des politiques : La conception et la défense des politiques sur l’intégration et le développement inclusif de l’Afrique, avec une attention particulière portée à l’avancée de la zone de libre-échange continental africaine, prévue pour créer le plus vaste marché unique au monde en 2021.

La mobilisation des champions pour un impact : La création de réseaux et de partenariats de champions des secteurs privés et publics africains, pour collaborer sur des projets et des initiatives de transformation de l’Afrique.

La facilitation des investissements : La stimulation de l’investissement dans des projets révolutionnaires sur le continent, qui accélèrent l’intégration et la transformation.

Le développement des futurs champions : Le développement et la promotion de la prochaine génération de champions africains : institutions, innovateurs et dirigeants.

En savoir plus sur www.afrochampions.com.

À propos d’Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 entreprises, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, dans plus de la moitié des comtés (grands et petits), dans 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des dizaines d’agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

