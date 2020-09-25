保诺科技携手桑迪亚打造业内领先的合同研发及生产公司

美国圣地亚哥/中国北京/中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2020年9月25日， -由安宏资本投资的全球生命科学研发公司保诺科技，携手领先的合同研发及生产公司桑迪亚，于今日宣布双方合作成立业内领先的CRDMO（合同研究，工艺开发和生产）公司，将在中国和美国运营其主要业务。新公司将以保诺-桑迪亚这一名称开展相关业务，致力于为原料药及药品提供完全集成的药物发现、研发及生产服务。桑迪亚由安宏资本领投，Bridgewest Capital为共同投资者。具体的财务条款暂未披露。

保诺-桑迪亚在全球10大分支机构共拥有一支超过2000人的团队，通过其在中美两国规模化及一体化的运营能力，为生物制药客户提供从早期药物发现到后期生产的端到端一站式解决方案。凭借强大的财务实力和资金投入，保诺-桑迪亚正不断扩大业务规模，以巩固其市场战略地位。公司计划在中国新建两处全新的业务中心——位于无锡的研发基地和位于蚌埠的生产基地，将在未来两年新增1000多个就业岗位。

新公司的团队、设施及投资将持续为客户提供优质服务，助力客户更快推进项目流程，更有信心实现业务新高，并再创佳绩。

保诺-桑迪亚董事会纳入了保诺科技现有董事会成员，以及桑迪亚董事会主席严伟翠（Cathy Yen）。严女士将作为独立董事，与潘大为（David Preston），金克文（Kewen Jin） 和马苏德（Masood Tayebi）等行业资深人士携手合作。

桑迪亚首席执行官李建昌博士将加入保诺-桑迪亚的高管团队，担任中国CMC业务（化学、生产与控制）解决方案总裁，负责推动该市场的增长，包括为公司建立后期GMP，以及非GMP的 API拓展。李先生将直接向保诺科技-桑迪亚首席执行官塞鲁士 (Cyrus K. Mirsaidi) 汇报。

“保诺科技和桑迪亚具有相同的核心价值观，包括尊重他人，团队合作和坚韧奋进；” 保诺科技-桑迪亚首席执行官塞鲁士 (Cyrus K. Mirsaidi) 表示， “我们都将客户及其患者作为重中之重，共同致力于帮助生物制药合作伙伴进行药物研发，改善患者生活。因此，保诺-桑迪亚这一合作关系能够实现相互契合，不仅我们的员工将受益于不断扩大的全球业务以及新增的职业机会，对于我们每天一起工作的合作伙伴客户来言，此次整合也将加速其重要项目的推进，为医院和患者提供更多帮助。”

保诺-桑迪亚董事会主席潘大为（David Preston）表示，“中国是全球生物制药行业增长最快的市场。桑迪亚已经在中国建立起广泛的药物发现和CMC服务，我们很高兴与这样一家成熟的公司合作。 合并后的新公司也将为我们在中国这个快速发展的市场中占据更有利的规模和领导地位，形成更强实力，吸引更多人才，实现快速增长。这无疑是一次强强联合。”

保诺-桑迪亚董事严伟翠（Cathy Yen）表示，“我们非常期待这次与保诺科技的整合，它将结合我们在药物发现、研发和CMC领域的专业知识，为客户提供具有高度竞争力和创新性的端到端CRDMO（合同研究，工艺开发和生产）解决方案。作为一家生物制药服务提供商，这样集研发与生产于一体的服务会有助于带动整个生物制药行业的效率，使我们能够加速数百家公司旗下无数项目的进度，更快地将产品提供给患者。”

安宏资本董事总经理兼大中华区主管李晰安（Andrew Li）表示，“保诺科技和桑迪亚在为全球领先的制药和生物技术客户提供高质量CRDMO服务方面有着丰富的经验，我们相信这一新的合作关系将为所有利益相关方创造更高价值。”

“这项交易体现了安宏资本在医疗健康领域以及亚洲投资领域的强健实力，以及我们对中国医药和医疗健康业务的持续支持。我们期待保诺 - 桑迪亚的进一步发展，也将继续与其经验丰富的管理团队密切合作，拓展其在中国和全球的发展足迹。”

安宏资本在投资医疗健康领域拥有丰富的经验。在过去的30多年里，安宏资本在全球16个国家的47家公司中投资了86亿美元。除了对保诺科技的投资，其最近在制药和CRO领域的投资还包括Bharat Serums and Vaccines、ICE Group、Zentiva、Somar和Syneos Health, Inc.(纳斯达克: SYNH)。

易凯资本担任桑迪亚此次交易的独家财务顾问。

关于桑迪亚医药技术公司

桑迪亚成立于2004年，是一家提供综合性临床前药物研发及生产服务的公司。公司目前建立了集化合物合成、药物化学、DMPK、药效学评价、化学工艺开发、制剂开发、药物分析方法研究、以及小分子原料药和起始物料生产为一体的符合国际标准的一站式技术服务平台。目前，桑迪亚与全球排名前10位生物制药公司中的大多数已建立了长期的合作关系，在公司合并之前，桑迪亚已为全球超过250家客户提供了不同阶段的药物研发服务，在IND申报项目上，桑迪亚拥有一支经验丰富的技术团队，熟悉中美法规和指导规则，并且成功地帮助客户完成了多个IND申报项目。桑迪亚总部位于上海，目前在上海设有4个研发中心，在石家庄和台湾分部各设有1个研发中心。更多详情请参见：

www.sundia.com

关于保诺科技

保诺科技是安宏资本旗下投资企业之一。保诺科技是一家领先的生命科学研发公司，专业为生物制药客户提供从靶标识别到IND申报及用于临床试验的药品GMP生产的一体化药物研发服务。保诺科技在大小分子发现、开发和放大方面有深厚而丰富的治疗专业知识，拥有独特的专利技术平台（例如难溶化合物生物有效性增强平台）。 保诺科技在全球设有四个业务点：总部位于美国加利福尼亚州的圣迭戈，同时在北京、上海和江苏有所布局。保诺科技在中国和美国的整合团队为合作伙伴提供了真正的全球无缝运营优势，极大地加快了药物发现并降低了研发风险，从而创造更高的价值。更多详情请参见：www.bioduro.com

www.linkedin.com/company/bioduro

关于安宏资本

安宏资本成立于1984年，是全球规模最大且最富经验的私募股权投资基金之一。自成立以来，安宏资本在41个国家完成了超过350项私募股权交易。截至2020年6月30日，公司资产管理规模达584亿美元。公司在全球四大洲12个国家设立了15个办公室，并拥有一支超过200名专业投资人士的全球团队，遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。公司专注于五个核心投资领域——商业和金融服务业，医疗健康，工业，零售、消费品与休闲，以及科技、媒体和电信业。安宏资本30多年以来致力于推动国际投资市场的发展，一直与被投资公司的管理团队积极合作，推动被投资公司收入和利润的可持续增长。更多详情请参见：

www.adventinternational.com

关于Bridgewest Capital

Bridgewest Capital成立于1999年，是非公开招股的投资公司，力图通过运用卓越的行业知识、运营经验和丰富的财务资源为被投企业创造长期价值。Bridgewest Capital在私募股权、房地产、资本市场和金融服务这四个领域构建其全球投资架构。集团的私募股权投资主要在生物技术、无线通信、物联网基础设施和半导体领域。 Bridgewest总部位于加利福尼亚州圣迭戈，在美国、欧洲、亚洲和大洋洲均拥有投资分布。更多详情请参见：

http://bridgewestgroup.com/