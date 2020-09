REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-informatie, heeft vandaag een gezamenlijk initiatief aangekondigd met AfroChampions, een pan-Afrikaanse non-profitorganisatie die tot doel heeft beleid te promoten dat private-publieke samenwerking voor de economische transformatie van Afrika bevordert. Het doel van het initiatief is om leiders in het bedrijfsleven, regeringen, de Afrikaanse Unie en andere regionale economische gemeenschappen te betrekken door middel van dialoog en mogelijke partnerschapsvorming bij het toepassen van geospatiale technologie en oplossingen.

