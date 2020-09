REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale quanto a Location Intelligence, ha annunciato oggi un’iniziativa congiunta con AfroChampions, una non profit panafricana che punta a promuovere le politiche che favoriscono la collaborazione pubblico-privato per la trasformazione dell’economia africana. L’obiettivo dell’iniziativa è di coinvolgere figure di spicco che operano in ambito commerciale e governativo, nonché facenti parte dell’Unione africana e di altre comunità economiche di quest’area geografica, attraverso la costruzione di un dialogo e potenziali partnership ai fini dell’applicazione di tecnologie e soluzioni geospaziali.

Questa nuova partnership con AfroChampions vuole contribuire allo sviluppo economico sostenibile in Africa e promuovere i vantaggi di un’infrastruttura geospaziale condivisa nel continente.

