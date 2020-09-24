WeWork宣布挚信资本领衔对WeWork China投资2亿美元

纽约和上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的灵活办公空间提供商WeWork今天宣布，挚信资本(Trustbridge Partners)领衔对WeWork China进行2亿美元追加投资。自2018年以来，挚信就对该公司在该地区的发展发挥了重要作用，此次投资进一步巩固了我们的持续合作关系。

在自2016年开设第一家分支以来的四年时间，WeWork China已发展至在12个城市拥有100多个分支，为逾6.5万名会员提供创新的灵活办公空间解决方案。该项最新投资将使WeWork China能够继续支持该地区企业家、中型企业和企业公司的多元化发展和不断增长的生态系统。随着世界各地的企业重新评估其房地产投资组合，并在新冠疫情后的世界里适应工作人员的新需求，WeWork China仍将是世界一流灵活办公空间解决方案的首选合作伙伴。

WeWork首席执行官Sandeep Mathrani表示：“ WeWork China建立的业务巩固了WeWork作为该地区灵活办公空间市场领导者的地位。WeWork的价值主张和长期潜力日益清晰，因为市场对大规模灵活办公空间的需求已成为全球业务的前沿。该项投资是对我们业务的证明，在挚信，我们真正找到了我们在当地的最佳合作伙伴，为WeWork China开启了新的篇章。”

挚信资本管理合伙人葛丰表示：“ 过去几年，我们见证了WeWork团队在大中华区的运营及发展，同时看到此次疫情加速了对灵活办公空间不断上升的需求。挚信坚信，市场对WeWork所提供的办公解决方案的需求将继续增长。挚信的理念是采用独特的生态系统驱动方法，专注于物理空间的价值、设计并帮助企业转型。随着大中华区企业的不断发展壮大，挚信相信市场对空间即服务的需求将会不断增长，并会将前所未有的发展机遇最大化。”

Michael Jiang已被任命为WeWork China的代理首席执行官，即日起生效。在加入挚信资本担任运营合伙人之前，Michael Jiang曾担任中国领先电子商务服务平台之一美团点评的高级副总裁，负责领导各种业务和企业职能，包括新零售、用户平台和人力资源。在美团与大众点评合并之前，Michael曾于2010年担任大众点评的产品和运营副总裁，随后于2014年担任首席战略官。

关于WeWork

WeWork通过现实与虚拟产品为会员提供办公空间、社区和服务。截至2020年二季度末，WeWork在全球38个国家的150个城市拥有843个分支， 61.2万名会员，其中企业会员占48%。

关于挚信资本

挚信资本(Trustbridge Partners, “TBP”)是一家领先的成长股投资公司。该公司成立于2006年，其所有六只已成立基金的业绩均位居前四分之一。这些基金主要投资于通过独特的产品、技术和服务模式重新定义行业格局的领先公司。TBP特别注重利用人口和技术趋势以及正在发生结构变化的行业趋势。该公司以使命为导向，致力通过投资和管理专注改善生活的消费品公司，为人们做出积极的改变。公司在上海、香港和波士顿设有办事处。

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