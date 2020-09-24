WeWork宣佈摯信資本領銜對WeWork China投資2億美元

紐約和上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的靈活辦公空間提供商WeWork今天宣佈，摯信資本(Trustbridge Partners)領銜對WeWork China進行2億美元追加投資。自2018年以來，摯信就在該公司的區域發展中扮演重要角色，此次投資進一步鞏固了我們的持續合作關係。

自2016年開設第一個據點以來的四年期間，WeWork China已成長至在12個城市擁有100多個據點，為逾6.5萬名會員提供創新的靈活辦公空間解決方案。此項最新投資將使WeWork China能夠繼續支援該地區企業家、中型企業和企業公司構成的多元化且不斷成長的生態系統。隨著世界各地的企業重新評估其房地產投資組合，並在新冠疫情後的世界裡適應工作人員的新需求，WeWork China仍將是世界一流靈活辦公空間解決方案的首選合作夥伴。

WeWork執行長Sandeep Mathrani表示：「WeWork China建立的業務鞏固了WeWork在該地區的靈活辦公空間市場領袖地位。WeWork的價值主張和長期潛力日益清晰，因為對於大規模靈活辦公空間的需求已成為全球企業的重要事項。該項投資是對我們業務的證明，在摯信，我們真正找到了當地的最佳合作夥伴，為WeWork China開啟新的篇章。」

摯信資本管理合夥人葛豐表示：「過去幾年，我們見證了WeWork團隊在大中華區的營運及發展，同時看到此次疫情促使對靈活辦公空間的需求不斷成長。摯信堅信，市場對WeWork所提供的辦公解決方案的需求將繼續成長。摯信的理念是採用獨特的生態系統驅動方法，專注於實體空間的價值、設計並幫助企業轉型。隨著大中華區企業持續成長，摯信相信市場對空間即服務的需求將會不斷增加，並擴大前所未有的成長機會。」

Michael Jiang已被任命為WeWork China的代理執行長，即日起生效。在加入摯信資本擔任營運合夥人之前，Michael Jiang曾擔任中國領先電子商務服務平臺之一美團點評的高級副總裁，負責領導各種業務和企業職能，包括新零售、用戶平臺和人力資源。在美團與大眾點評合併之前，Michael曾於2010年擔任大眾點評的產品和運營副總裁，隨後於2014年擔任首席戰略官。

關於WeWork

WeWork透過實體與虛擬形式為會員提供辦公空間、社群和服務。截至2020年第二季末，WeWork在全球38個國家的150個城市擁有843個據點， 61.2萬名會員，其中企業會員占48%。

關於摯信資本

摯信資本(Trustbridge Partners, “TBP”)是首屈一指的成長股投資公司。該公司成立於2006年，其所有六支已成立基金的績效均位居前四分之一。這些基金主要投資於透過獨特的產品、科技和服務模式重新定義產業格局的一流公司。TBP特別注重利用人口和科技趨勢以及正在發生結構性變化的產業趨勢。該公司以使命為導向，藉由投資和管理專注於改善生活的消費品公司，為人們帶來正向改變。公司在上海、香港和波士頓設有辦事處。

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