Lancement officiel de la Dynamic Coalition on Data and Trust, coordonnée par EURid

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--EURid annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle Dynamic Coalition on Data and Trust (DC-DT) pour l’« Internet Governance Forum 2020 ».

Ces dernières années, les scandales de désinformation et les consolidations croissantes sur les marchés technologiques ont ébranlé la confiance des régulateurs et du public, aujourd'hui moins convaincus de l'efficacité de l'autorégulation du secteur. La Dynamic Coalition aura pour mission d'approfondir la compréhension de ces questions et d'établir un consensus entre les parties intéressées.

Le nouveau groupe est issu d'un partenariat avec de multiples parties prenantes des secteurs privé, public et de la société civile, dont la Commission européenne, Europol, la Computational Propaganda Unit de l'Internet Institute de l'université d'Oxford et des membres de l'International Trade Mark Association.

Les principaux objectifs et activités de la coalition seront les suivants :

1. Explorer les liens entre le data et la confiance générale afin d'éclairer les discussions politiques avec une base solide de preuves et de présenter des recherches pertinentes qui explorent les liens entre le data, l'information et la confiance du public.

2. Partager les bonnes pratiques afin de mettre en évidence les initiatives volontaires de l'industrie visant à améliorer la qualité des données et à renforcer la confiance.

La Coalition est ouverte à toutes les parties prenantes intéressées et veillera activement à inclure les points de vue des groupes sous-représentés, en particulier les jeunes et les ressortissants des pays en développement. Elle s'assurera également que les déclarations et les résultats produits reflètent les perspectives minoritaires ou dissidentes.

« Notre objectif est d'encourager des interventions proactives et une autorégulation efficace de l'industrie afin d'élever les normes de qualité des données, de lutter contre la mauvaise utilisation des données et la désinformation, et d'accroître le niveau de confiance du public dans l'Internet », a précisé Giovanni Seppia, responsable des relations extérieures d'EURid.

« L'objectif initial de la Dynamic Coalition on Data and Trust sera d'explorer les réponses de l'industrie à la pandémie de Covid-19, et de comprendre le vaste écosystème d'acteurs dont les services sont utilisés et abusés par des sites web qui publient systématiquement de fausses informations relatives à la pandémie », a ajouté Emily Taylor, PDG d'Oxford Information Labs.

La rencontre inaugurale de la Dynamic Coalition aura lieu lors des pré-événements du FGI 2020, le jeudi 5 novembre de 10h50 à 12h20 UTC.

