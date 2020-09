Lanciata ufficialmente la Coalizione dinamica su dati e affidabilità guidata da EURid

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--EURid annuncia oggi il lancio di una nuova Coalizione dinamica su dati e affidabilità (DC-DT), in vista dell’Internet Governance Forum 2020.

Negli ultimi anni, scandali legati a disinformazione e crescenti livelli di consolidamento dei mercati tecnologici hanno minato la fiducia verso gli enti regolatori e i membri del pubblico in termini di efficacia dell'autoregolamentazione del settore. La Coalizione dinamica intende approfondire la comprensione di queste problematiche e creare consenso tra gli stakeholder.

Il nuovo gruppo è stato creato sotto forma di partnership comprendente più parti interessate dei settori privato, pubblico e società civile, tra cui la Commissione europea, l'Europol, la Computational Propaganda Unit presso l'Internet Institute dell'Università di Oxford e membri della International Trademark Association.

Le finalità e le attività chiave della Coalizione includeranno:

1. Esplorazione delle connessioni tra dati e affidabilità per fornire alle discussioni sulle politiche una solida base di conoscenze e mostrare la ricerca pertinente che indaga le possibili connessioni tra dati, informazioni e affidabilità.

2. Condivisione delle best practice per evidenziare le iniziative volontarie del settore volte a migliorare la qualità dei dati e a rafforzare l’affidabilità.

La Coalizione è aperta a tutti gli stakeholder e cercherà attivamente di coinvolgere le parti sottorappresentate, in particolare i giovani e i paesi in via di sviluppo, assicurandosi che le relazioni e i risultati non trascurino punti di vista di minoranza o dissenso.

"Il nostro obiettivo è incoraggiare interventi proattivi e un'efficace autoregolamentazione a livello di settore per migliorare gli standard di qualità dei dati, combattere le inadeguatezze dei dati e la disinformazione ed elevare al tempo stesso il livello di fiducia che il pubblico ripone in Internet". - Giovanni Seppia, Responsabile Relazioni Esterne di EURid.

"L'obiettivo iniziale della Coalizione dinamica su dati e affidabilità sarà esplorare le risposte fornite dal settore alla pandemia Covid-19 e comprendere l'ampio ecosistema di attori i cui servizi vengono utilizzati e abusati da siti Web che pubblicano regolarmente false informazioni sulla pandemia", Emily Taylor, CEO di Oxford Information Labs.

Il meeting iniziale della Coalizione dinamica si terrà nell'ambito del programma IGF 2020 Pre-Events, giovedì 5 novembre alle 10:50-12:20 UTC.

Informazioni su EURid

EURid è l’organizzazione no-profit che gestisce i domini di primo livello .eu, .ею e .ευ, a seguito di una gara d’appalto e di una nomina da parte della Commissione europea. Nell'ambito del costante impegno per la sicurezza dei dati, EURid ha ottenuto la certificazione per lo standard di sicurezza ISO27001, nel 2013. EURid è inoltre registrata al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che è espressione del suo impegno ambientale. EURid ha sede principale a Diegem (Belgio) e uffici regionali a Pisa (Italia), Praga (Repubblica Ceca) e Stoccolma (Svezia). Maggiori informazioni su: www.eurid.eu.