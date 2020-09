De door EURid gecoördineerde Dynamic Coalition on Data and Trust officieel van start gegaan

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--EURid kondigt vandaag de lancering aan van een nieuwe Dynamic Coalition on Data and Trust (DC-DT) voor het internetgovernanceforum 2020.

In de afgelopen jaren is door informatieschandalen en een toenemende mate van consolidatie op de technologiemarkten het vertrouwen van regelgevers en het publiek in de doeltreffendheid van zelfregulering van de sector verminderd. De Dynamic Coalition zal deze zaken verder verduidelijken en een consensus bij de belanghebbende partijen tot stand brengen.

De nieuwe groep is een partnerschap tussen meerdere belanghebbenden uit de particuliere, openbare en maatschappelijke sector, waaronder de Europese Commissie, Europol en de Computational Propaganda Unit van het Internetinstituut van de Universiteit van Oxford en leden van de International Trade Mark Association.

De belangrijkste doelstellingen en activiteiten van de coalitie zijn onder meer:

1. Het onderzoeken van verbanden tussen gegevens en vertrouwen om beleidsdiscussies van goed onderbouwde informatie te voorzien en om relevant onderzoek te presenteren waarin verbanden tussen gegevens, informatie en vertrouwen worden verkend.

2. Het delen van goede ervaringen om vrijwillige initiatieven van de sector onder de aandacht te brengen die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van de gegevens en het vergroten van het vertrouwen.

De coalitie staat open voor alle geïnteresseerde belanghebbenden en zal er actief naar streven ondervertegenwoordigde perspectieven onder de aandacht te brengen, met name die van jongeren en uit ontwikkelingslanden, en zal ervoor zorgen dat de verklaringen en resultatenminderheidsstandpunten of afwijkende standpunten weergeven.

"Ons doel is proactieve interventiesen effectieve zelfregulering door de sector te stimuleren om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, slechte gegevens en desinformatie te bestrijden en het vertrouwen van het publiek in het internet te vergroten” - Giovanni Seppia, EURid External Relations Manager.

"De eerste focus van de Dynamic Coalition on Data and Trust zal zijn om de reacties van de sector op de Covid-19 pandemie te onderzoeken en het brede ecosysteem te begrijpen van actoren wier diensten worden gebruikt en misbruikt door websites die systematisch valse informatie met betrekking tot de pandemie publiceren" - Emily Taylor, Oxford Information Labs CEO.

De openingsvergadering van de Dynamic Coalition wordt gehouden tijdens het IGF 2020 pre-evenement op donderdag 5 november om 10:50-12:20 UTC.

