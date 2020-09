Eutelsat remporte un contrat de services de longue durée pour l'exploitation du satellite Ovzon-3

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) et Ovzon AB ont conclu un accord de longue durée portant sur la fourniture de services de contrôle par satellite au terme d'une procédure d'appel d'offres à laquelle ont participé l'ensemble des principaux opérateurs de satellites.

En vertu de ce nouvel accord, Eutelsat assurera le contrôle d’Ovzon-3, premier satellite approvisionné par Ovzon, pendant toute la durée de vie opérationnelle du satellite. Cet accord consolide le partenariat de longue date qui unit les deux sociétés, puisqu’Ovzon exploite des ressources en orbite sur un certain nombre de satellites d’Eutelsat depuis 2012.

Ovzon-3 est un puissant satellite géostationnaire doté de multiples faisceaux orientables ultra-performants et d'un tout nouveau processeur embarqué révolutionnaire. Il sera lancé au quatrième trimestre 2021 et couvrira le marché de la connectivité mobile.

Commentant la signature de l’accord, Magnus René, Directeur général d’Ovzon AB a déclaré : « La gamme de services proposés actuellement par Ovzon dans le cadre de contrats de capacité sera sensiblement élargie suite au lancement de notre nouveau satellite, Ovzon-3, en 2021. Assurant des performances et des fonctionnalités considérablement améliorées, ce satellite marquera une étape importante sur la voie de la révolution du haut débit mobile par satellite en offrant la plus grande bande passante possible à l'aide de très petits terminaux. Nous sommes ravis de nous appuyer sur l'expertise d'Eutelsat pour assurer I'exploitation d'Ovzon-3. Eutelsat souscrit à notre volonté d’acheminer des services haut débit mobiles performants dans les régions non desservies par les infrastructures terrestres. »

Arlen Kassighian, directeur de l'ingénierie et de l'exploitation des satellites chez Eutelsat Communications, a ajouté : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat de longue date avec Ovzon en nous voyant confier l'exploitation d'Ovzon-3. L'attribution de ce contrat à Eutelsat illustre les compétences et la fiabilité de nos équipes en charge des services satellitaires, et démontre notre capacité à fournir une multitude de services pour accompagner nos clients dans les secteurs des services commerciaux et gouvernementaux. »

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

