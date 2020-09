I LED WICOP Bi-color di Seoul Semiconductor accendono i fari dell’Audi A4 modello 2020

ANSAN, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (“Seoul”) (KOSDAQ 046890), leader mondiale nell’innovazione dei prodotti e della tecnologia a LED, ha annunciato di aver fornito i LED WICOP Bi-color (due colori in un unico pacchetto) utilizzati per i fari diurni e gli indicatori di direzione anteriori dei proiettori dell’Audi A4 2020 (facelift B9).

È la prima volta che il WICOP di Seoul Semiconductor viene utilizzato per un proiettore Audi. Il LED WICOP Bi-color, una tecnologia di base brevettata da Seoul Semiconductor, produce luce bianca e gialla in un unico pacchetto. È progettato per ospitare il chip LED direttamente sulla scheda senza un pacchetto aggiuntivo.

“Grazie allo spazio davvero esiguo esistente tra le superfici di emissione della luce del LED Bi-color, risulta tecnicamente vantaggioso illuminare una cavità con il giallo per segnalare la svolta e con il bianco per la marcia diurna. Questa vantaggiosa caratteristica permette di realizzare fari dalla forma più assottigliata”, ha dichiarato il dottor Michael Hamm, responsabile dello sviluppo dei proiettori Audi.

Nel frattempo, Seoul Semiconductor ha già sviluppato il più compatto miniemettitore WICOP Gen2 Bi-color, che ai vantaggi del WICOP esistente associa quelli di un ingombro ulteriormente ridotto.

“La linea di prodotti WICOP Gen2 è stata sviluppata come sorgente luminosa indicata per tutte le principali funzioni dell’automobile, le luci di marcia diurna e gli indicatori di direzione. Al momento stiamo sviluppando il WICOP UHL (Ultra High Luminance), destinato alla prossima generazione di proiettori sottili per le sue eccellenti prestazioni in termini di luminanza elevata e dissipazione del calore. Di conseguenza, le richieste dei nostri prodotti innovativi da parte dei clienti europei di proiettori sono aumentate; attualmente stiamo lavorando a oltre 20 progetti di proiettori destinati alle automobili di prossima generazione”, ha dichiarato In Heum Park, vicepresidente della divisione automotive di Seoul Semiconductor.

La tecnologia WICOP è ampiamente utilizzata non solo per l’illuminazione dei veicoli, ma anche per i televisori ad alta luminosità e per la retroilluminazione LCD dei telefoni cellulari, per i flash delle fotocamere degli smartphone e per le necessità generali di illuminazione ad alta potenza, in quanto ha un’eccellente conducibilità termica ed è facile da configurare con lenti leggere, sottili e compatte.

Informazioni su Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor è il secondo produttore mondiale di LED, in una classifica che non tiene conto del mercato vincolato, e ha al suo attivo oltre 14.000 brevetti. Con un ricco portafoglio differenziato di prodotti, Seoul offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in serie prodotti innovativi a LED per l’illuminazione interna ed esterna, per i settori automobilistico e IT, come telefoni cellulari, display per computer e altre applicazioni, oltre a prodotti per l’area UV. I primi prodotti sviluppati e i prodotti in massa dell’azienda stanno diventando lo standard nel settore dei LED. L’azienda è leader nel mercato globale con un LED privo di impacchettamento, WICOP; un LED ad alta tensione ad alimentazione CA, Acrich; un LED con un’uscita 10 volte superiore a quella di un LED convenzionale, nPola; un LED con tecnologia ultravioletta pulita all’avanguardia, Violeds; una tecnologia a emissione di luce in tutte le direzioni, LED a filamento; un LED a spettro naturale, SunLike; e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web all’indirizzo www.seoulsemicon.com/en.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.